Sa prolaskom oluje Francis kroz Španiju i njenom kombinacijom sa hladnom vazdušnom masom, temperature su značajno pale tokom proslave povodom Dana tri kralja, a istovremeno su porasli troškovi gasa i električne energije.

Jorge Morales de Labra, industrijski inženjer i stručnjak za potrošnju energije, izjavio je za Cadena COPE da je uverenje da celodnevno grejanje na niskoj temperaturi štedi energiju - netačno sa energetskog aspekta. Objasnio je:

Isplati se isključiti grejanje

- Svaki sistem grejanja troši energiju dok radi. Čak i ako izađete na pet minuta, isplati se isključiti grejanje.

Naglasio je i da je suprotna ideja – da pokretanje grejanja troši više energije od održavanja temperature – raširena zabluda. Prema njegovim rečima, ukupna potrošnja se smanjuje ako se grejanje koristi samo kada je potrebno.

Idealna temperatura termostata

Stručnjaci savetuju da se, u glavnim prostorijama doma, termostat postavi između 19 i 21°C. Za noćni režim, ako grejanje ostaje uključeno, preporučuje se snižavanje temperature za nekoliko stepeni, jer svaki stepen povećava račun za 6% do 8%.

Dobra izolacija prozora i zidova omogućava da toplota ostane u prostoriji, čime se smanjuje potreba za dugim radom grejnih sistema i potrošnja energije.

Saveti uključuju i:

programiranje grejanja samo u periodima kada su prostorije zauzete

isključivanje grejanja kada nema nikoga u prostorijama

podizanje roletni i otvaranje zavesa tokom dana radi prirodnog zagrevanja

korišćenje dnevne prirodne toplote kao dodatnog izvora grejanja