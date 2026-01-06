Slušaj vest

Građani Srbije od 1. januara mogu da se prijave za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, a ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović - Handanović pozvala je građane da iskoriste to pravo i tako obezbede niže račune za struju, uz mogućnost da popust ostvare i za grejanje.

- Od 1. januara imamo nove prijave energetski ugroženih kupaca. Raspitajte se, prijavite se u vašim opštinama, odnosno u jedinicama lokalne samouprave kako biste ostvarili ovo pravo. Možete dobiti i popust za plaćanje grejanja, ne samo za električnu energiju - rekla je Đedović Handanović.

Ko ima pravo na umanjene račune?

Ministarka je navela da je država do sada umanjila račune za struju za oko 180.000 domaćinstava sa statusom energetski ugroženog kupca, među kojima je bilo oko 100.000 penzionera i 11.000 vojnih invalida.

- Pričamo o popustima na računima za električnu energiju u iznosu od 20, 30 ili 40 odsto. Zahvalna sam građanima koji su se prijavljivali - kazala je Đedović Handanović.

Foto: Ministarstvo energetike i rudarstva

Ona je istakla da je država izašla u susret penzionerima tako što ih je oslobodila odlaska na šalter.

- Omogućili smo penzionerima da ne moraju da se prijavljuju i da ne moraju da čekaju, već da im po automatizmu budu umanjeni računi ukoliko spadaju u grupu penzionera koji imaju penzije do 28.000 dinara i brojilo na svoje ime - objasnila je Đedović Handanović.

Ministarka je ocenila da će država u narednom periodu obezbediti ovu pomoć za oko 200.000 ugroženih porodica i poručila da država nastaviti brigu o najugroženijim građanima.

- Ovo je jedna veoma konkretna mera koju smo usvojili početkom septembra i koja će važiti do kraja grejne sezone. Građani ne moraju da brinu kada su energenti u pitanju. Država će naći rešenje za sve izazove koji su nas zatekli, nastavićemo odgovorno da se ponašamo, a građani mogu apsolutno da veruju svojoj državi kao što su to radili do sada - rekla je Đedović Handanović.

Koliko do umanjenja računa?

Energetski ugroženi kupci, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, imaju pravo na umanjenje računa za određene količine električne energije tokom čitave grejne sezone, prirodnog gasa tokom grejne sezone (od oktobra do marta), kao i umanjenje računa za toplotnu energiju u iznosu od 40 do 60 odsto računa za svaki mesec za koji se ispostavlja račun.

Građani koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, prijavljuju se predajom zahteva u svojoj lokalnoj samoupravi, na kojem se izjašnjavaju da li će ostvariti umanjenje računa za električnu energiju, gas ili grejanje.

Foto: Petar Aleksić

Zahtevi se rešavaju u roku od mesec dana, a mogu se podnositi tokom čitave godine.

Vlada Srbije izmenila je Uredbu o energetski ugroženom kupcu pa sada pravo na taj status stiču penzioneri sa penzijama do visine do 31.092,11 dinara.

Ovo pravo stiče se bez prijavljivanja i to u postupku koji po službenoj dužnosti pokreće jedinica lokalne samouprave.

Do sada su penzioneri sa penzijama u visini do 27.711,33 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime, imali status energetski ugroženog kupca.

Na osnovu stečenog statusa energetski ugroženog kupca, penzioneri sa najnižim penzijama ostvaruju popust od 1.000 dinara na računima za električnu energiju od oktobra 2025. do marta 2026.

Brojilo na svoje ime

Pravo na iste olakšice, po prethodno podnetom zahtevu u svojoj lokalnoj samoupravi, imaju i građani koji imaju brojilo na svoje ime i status borca, svojstvo vojnog invalida (ratnog ili mirnodopskog) ili civilnog invalida rata ili pravo na porodičnu invalidninu u skladu sa propisima kojima se uređuje boračko-invalidska zaštita, a po ostvarivanju statusa energetski ugroženog kupca.

Foto: Zorana Jevtić

Građani koji su stekli status energetski ugroženog kupca imaju i dodatni popust od pet odsto za redovno plaćanje računa za električnu energiju do 28. u mesecu tokom grejne sezone.

Za energetski ugrožene kupce u periodu od oktobra do marta neće važiti spuštanje granice između plave i crvene zone, sa 1.600 kWh na 1.200 kWh.

Takođe, energetski ugroženi kupci ostvaruju i pravo na umanjenje računa za električnu energiju i prirodni gas bez obzira na ostvarenu mesečnu potrošnju tokom ove grejne sezone.