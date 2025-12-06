Slušaj vest

Dok većina ljudi odmah po buđenju širom otvara prozore kako bi “pustila svež vazduh”, stručnjaci upozoravaju da ovaj svakodnevni ritual tokom zime može biti jedan od glavnih uzročnika hladnih stanova, viših računa za grejanje i lošijeg kvaliteta vazduha u zatvorenim prostorijama.

Skriveni troškovi jutarnjeg provetravanja

Osim što narušava temperaturu doma, jutarnje provetravanje značajno povećava potrošnju energije. Nakon što se prostor ohladi, grejni sistem mora da radi mnogo duže kako bi povratio željenu temperaturu, što dovodi do većih mesečnih računa, češćeg uključivanja grejnih tela i bržeg trošenja opreme. U praksi, kratko otvaranje prozora upravo u najgorem trenutku može biti energetski najskuplji deo dana.

Kada je najbolje provetravati tokom zime

Stručne preporuke jasno ukazuju da treba izbegavati jutarnje otvaranje prozora. Umesto toga, preporučuje se provetravanje kada su temperature više, saobraćajne gužve smanjene i nivoi zagađenja niži.

Najpovoljniji deo dana obično je između 12 i 14 časova, a u pojedinim sredinama i kasnije popodne, kada se vazduh stabilizuje.

Kako pravilno provetravati, a zadržati toplotu

Stručnjaci preporučuju kratko, intenzivno provetravanje od 5 do 10 minuta omogućava brzu razmenu vazduha bez značajnog hlađenja zidova. Posebno je važno redovno provetravati kuhinju, kupatilo i spavaću sobu, jer se tu najviše nakuplja vlaga. Pratite indeks kvaliteta vazduha preko aplikacija i otvarajte prozore kada je zagađenje niže.

Stanovi koji gledaju na prometne ulice treba da koriste mirniju stranu zgrade za provetravanje.

Dugotrajno odškrinut prozor nije efikasno rešenje, on kontinuirano hladi prostor.

Ako provetravanje ujutru ipak ne može da se izbegne, savetuje se da se grejanje smanji nekoliko minuta pre otvaranja prozora kako bi se sprečio nagli prelazak sistema u pojačan rad.

Uz pravilno vreme i nekoliko jednostavnih navika, moguće je obezbediti i čist vazduh i toplinu, bez dodatnog opterećenja kućnog budžeta.