Broj godina života i propisan radni staž dva su uslova za odlazak u penziju, a što je staž veći, veća je i penzija. Da bi se ostvarilo pravo na penziju potrebno je imati određeni broj godina života i propisan penzijski staž. Penzijski staž stiče se vremenom provedenim u radu i uplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Mnogi tek pred odlazak u penziju, nakon podnošenja zahteva, shvate da imaju problem sa radnim stažom. Kako ne bi došlo do komplikacija i neprijatnosti, jako je važno znati da li se sve uredno upisuje budući da nekad može doći do eventualnih grešaka u evidenciji.

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja pokreće se kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPiO), koji po službenoj dužnosti vodi evidenciju o ostvarenom penzijskom stažu.

Kako proveriti radni staž

Provera radnog staža nije uvek bila ista. Ranije je moralo da se čeka u dosadnim redovima na šalterima PIO fonda kako bismo proverili da li je poslodavac sve uredno upisao.

PIO fond Foto: RTS Printscreen

Nekada su se ovi podaci unosili u radnu knjižicu koja je predstavljala evidenciju celokupnog radnog staža. Međutim, danas je ta praksa stvar prošlosti – sada je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje omogućio građanima da brzo i lako dođu do podataka jer se evidencija vrši elektronski.

Staž se može proveriti u filijali PiO fonda, nezavisno od prebivališta, odlaskom na šalter kao i putem njihovog sajta. Svi građani koji imaju socijalno osiguranje i važeću ličnu kartu mogu elektronski da provere da li im poslodavci plaćaju doprinose za penzijsko osiguranje i u kom iznosu.

Provera radnog staža preko interneta

Dostupnost provere radnog staža putem interneta je značajno olakšala postupak provere informacija, a takođe je i smanjila gužve na šalterima.

Potrebno je da se registrujete kao elektronski građanin – eID, a registracija elektronskih građana se obavlja preko portala e-Uprava.

Kalkulator radnog staža Foto: Printscreen/pio.rs

Šta sve može pokazati usluga provere staža?

Izveštaj o podacima iz matične evidencije se sastoji od tri dela:

1. Podaci o osiguranju (Prijava M1-M3)

Ovde se nalaze podaci kada vas je određeni poslodavac prijavio odnosno odjavio sa osiguranja – dakle ovde se nalaze podaci o tome kada ste započeli i završili radni odnos sa određenim poslodavcima.

2. Podaci o stažu osiguranja, zaradama i visini uplaćenih doprinosa (Prijava M4-M8)

Ovo je deo koji je tema ovog teksta – deo gde se vidi da li vam je upisan staž ili ne. Staž je upisan u odeljcima "meseci", "dani" i "časovi", međutim ukupan iznos treba da izračunate sami, ručno, jer ne postoji nikakav kalkulator ili opcija automatskog prikazivanja ukupnog radnog staža.

3. Spisak poslodavaca

Ovaj deo je prilično jasan – ovo je spisak osnovnih podataka o poslodavcima koji su vas prijavljivali na PIO osiguranje.

Ako uočite grešku…

Kako se navodi na sajtu PIO, podaci uneti u matičnu evidenciju mogu naknadno da se menjaju ako se proverom ili na drugi način utvrdi da su netačni, nepotpuni ili ako nadležni organ u propisanom postupku utvrdi njihovu promenu. Promena podataka u tabeli Podaci o osiguranju registruju se prijavom M3, a promena podataka u tabeli Podaci o stažu osiguranja registruje se prijavom M8.

Za podatke iz radnog odnosa koji nisu registrovani, odnosno za koje smatrate da nisu tačni, potrebno je da se obratite poslodavcima kod kojih ste radili, zahtevom da nedostajuće podatke dostave Fondu putem odgovarajuće prijave, odnosno da za netačne podatke Fondu podnesu prijavu promene podataka.

U protivnom, Fond će podatke koji nedostaju, odnosno promenu prijavljenih podataka, pribaviti u postupku ostvarivanja prava na penziju.