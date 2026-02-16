Slušaj vest

Mnogi građani koji rade nepuno radno vreme ili po ugovorima van radnog odnosa nisu sigurni kako im se obračunava staž. Pravila postoje, ali se razlikuju u zavisnosti od vrste angažovanja i visine naknade.

Šest meseci rada sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca otvara važno pitanje - da li se i kako obračunava staž osiguranja?

Prema važećim propisima, ukoliko je reč o ugovoru o radu - bilo na određeno ili neodređeno vreme, staž osiguranja se priznaje u punom kalendarskom trajanju osiguranja, bez obzira na to što zaposleni ne radi puno radno vreme.

Ključni uslov je da je lice radno angažovano kod jednog poslodavca.

U takvoj situaciji poslodavac ima obavezu da plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje na isplaćenu zaradu. Ukoliko je zarada niža od zakonom propisane najniže osnovice, doprinosi se obračunavaju i plaćaju na tu najnižu osnovicu.

To znači da zaposlenom staž teče u punom kalendarskom trajanju, iako radi nepuno radno vreme.

Drugačija pravila za ugovor o delu i autorski ugovor

Situacija je drugačija kada je reč o angažovanju po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora ili drugih sličnih ugovora.

Ukoliko lice ostvaruje ugovorenu naknadu, a nije osigurano po drugom osnovu, staž osiguranja se ne računa po kalendarskom trajanju ugovora, već zavisi od visine isplaćene naknade.

Foto: Andriy Popov / Alamy / Profimedia

Obračun se vrši tako što se iznos ugovorene naknade, na koji je plaćen porez, deli sa najnižom mesečnom osnovicom za plaćanje doprinosa koja važi u trenutku uplate doprinosa.

Dobijeni rezultat predstavlja broj meseci koji se priznaju u staž osiguranja.

To praktično znači da, bez obzira na to koliko je posao trajao ili koliko je sati uloženo u njegovu realizaciju, staž ne mora odgovarati stvarnom vremenu trajanja angažovanja - već isključivo iznosu ostvarene i oporezovane naknade.

Šta je najvažnije da znate? Kod ugovora o radu (nepuno radno vreme) staž teče u punom kalendarskom trajanju, ako ste zaposleni kod jednog poslodavca.

Kod ugovora o delu i sličnih ugovora staž zavisi od visine naknade, a ne od trajanja posla.

Visina doprinosa i najniža osnovica imaju ključnu ulogu u obračunu.

Zbog toga je važno da zaposleni znaju po kom osnovu su angažovani, jer od toga direktno zavisi koliko će im meseci staža biti priznato za buduću penziju.