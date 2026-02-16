Kako se obračunava staž za skraćeno radno vreme: Proverite da li ispunjavate ovaj ključni uslov
Mnogi građani koji rade nepuno radno vreme ili po ugovorima van radnog odnosa nisu sigurni kako im se obračunava staž. Pravila postoje, ali se razlikuju u zavisnosti od vrste angažovanja i visine naknade.
Šest meseci rada sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca otvara važno pitanje - da li se i kako obračunava staž osiguranja?
Prema važećim propisima, ukoliko je reč o ugovoru o radu - bilo na određeno ili neodređeno vreme, staž osiguranja se priznaje u punom kalendarskom trajanju osiguranja, bez obzira na to što zaposleni ne radi puno radno vreme.
Ključni uslov je da je lice radno angažovano kod jednog poslodavca.
U takvoj situaciji poslodavac ima obavezu da plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje na isplaćenu zaradu. Ukoliko je zarada niža od zakonom propisane najniže osnovice, doprinosi se obračunavaju i plaćaju na tu najnižu osnovicu.
To znači da zaposlenom staž teče u punom kalendarskom trajanju, iako radi nepuno radno vreme.
Drugačija pravila za ugovor o delu i autorski ugovor
Situacija je drugačija kada je reč o angažovanju po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora ili drugih sličnih ugovora.
Ukoliko lice ostvaruje ugovorenu naknadu, a nije osigurano po drugom osnovu, staž osiguranja se ne računa po kalendarskom trajanju ugovora, već zavisi od visine isplaćene naknade.
Obračun se vrši tako što se iznos ugovorene naknade, na koji je plaćen porez, deli sa najnižom mesečnom osnovicom za plaćanje doprinosa koja važi u trenutku uplate doprinosa.
Dobijeni rezultat predstavlja broj meseci koji se priznaju u staž osiguranja.
To praktično znači da, bez obzira na to koliko je posao trajao ili koliko je sati uloženo u njegovu realizaciju, staž ne mora odgovarati stvarnom vremenu trajanja angažovanja - već isključivo iznosu ostvarene i oporezovane naknade.
Šta je najvažnije da znate?
- Kod ugovora o radu (nepuno radno vreme) staž teče u punom kalendarskom trajanju, ako ste zaposleni kod jednog poslodavca.
- Kod ugovora o delu i sličnih ugovora staž zavisi od visine naknade, a ne od trajanja posla.
- Visina doprinosa i najniža osnovica imaju ključnu ulogu u obračunu.
Zbog toga je važno da zaposleni znaju po kom osnovu su angažovani, jer od toga direktno zavisi koliko će im meseci staža biti priznato za buduću penziju.
Biznis Kurir/Mondo