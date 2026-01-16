Slušaj vest

Građani koji godinama rade po osnovu privremenih i povremenih poslova često imaju dilemu da li se takav rad računa u penzijski staž i da li je potrebno da sami prikupljaju i nose dokumentaciju u Fond PIO. Jedan od čestih primera je situacija u kojoj osoba ima dugogodišnji redovan radni staž, a poslednjih nekoliko godina radi isključivo po privremenim i povremenim poslovima.

Dobra vest je da se i ovaj vid angažovanja računa u penzijski staž, ali samo pod određenim uslovima.

Kako se priznaje staž po privremenim i povremenim poslovima?

Da bi se staž po ovom osnovu priznao, neophodno je da su ispunjena tri ključna uslova:

da je osoba uredno prijavljena i odjavljena sa obaveznog socijalnog osiguranja,

da su za njega plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO),

da je doprinos plaćen najmanje na propisanu osnovicu.

Ako su privremeni i povremeni poslovi obavljani sa punim radnim vremenom u kontinuitetu, ceo mesec ili deo meseca, u staž osiguranja se priznaje ceo period rada, uključujući subote, nedelje i praznike, pod uslovom da su doprinosi uredno uplaćeni. U slučaju da je rad bio sa prekidima, odnosno samo određen broj dana u mesecu, u staž se priznaju samo dani kada je lice zaista radilo, i to bez vikenda i praznika, osim ako je i tada bilo angažovano. I tada je uslov da je doprinos za PIO plaćen najmanje na srazmerni deo najniže osnovice.

Ukupan penzijski staž čini zbir svih perioda za koje su doprinosi plaćeni, bez obzira na vrstu radnog angažovanja.

Da li građani sami nose dokumentaciju u Fond PIO?

Po pravilu, ne moraju. Poslodavci su dužni da prijavljuju i odjavljuju radnike i da uplaćuju doprinose, a Fond PIO podatke preuzima elektronskim putem. Ipak, savetuje se da zaposleni: redovno proveravaju svoj staž preko e-servisa Fonda PIO, sačuvaju ugovore o privremenim i povremenim poslovima i dokaze o isplati, u slučaju da neki period nije evidentiran, podnesu zahtev Fondu PIO uz prateću dokumentaciju.

Rad po privremenim i povremenim poslovima nije izgubljen staž, ali zahteva da doprinosi budu uredno plaćeni. Građani koji su poslednjih godina radili na ovaj način trebalo bi da provere svoje podatke na vreme, kako bi izbegli probleme prilikom ostvarivanja prava na penziju.