Slušaj vest

Time se kompanijama daje dodatno vreme da sagledaju svoje potrebe, izaberu odgovarajuće obrazovne profile i donesu odluku o učešću u obrazovanju budućih kadrova za školsku 2026/2027. godinu.

- Poslodavci će imati priliku da se prijave za realizaciju dualnog obrazovanja do kraja januara, čime im omogućavamo da planiraju razvoj ljudskih resursa u skladu sa svojim poslovnim potrebama - navela je Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike Privredne komore Srbije i dodala da se za školsku 2026/2027. godinu za dualni model obrazovanja već prijavio značajan broj kompanija, među kojima su i one koje se po prvi put uključuju u realizaciju ovog sistema školovanja.

U prethodnom periodu Privredna komora Srbije intenzivno je radila na identifikaciji potreba privrede za kvalifikovanom radnom snagom. Kroz kampanju animiranja poslodavaca, predstavnici PKS održali su veliki broj individualnih sastanaka sa zainteresovanim kompanijama, kao i niz informativnih sesija u gradovima širom Srbije. Kao rezultat tih aktivnosti, podneto je više stotina izjava o spremnosti za učešće u dualnom obrazovanju.

Prema rečima Kovačević, privreda je iskazala najveće interesovanje za obrazovanje učenika po dualnom modelu u oblastima mašinstva i obrade metala, elektrotehnike, trgovine, kao i turizma i ugostiteljstva.

Poslodavci se za uključivanje u dualno obrazovanje prijavljuju putem veb-portala Privredne komore Srbije, gde u nekoliko koraka mogu da kreiraju profil kompanije i podnesu prijavu za učešće u ovom obrazovnom modelu.

- Uključivanjem u dualno obrazovanje poslodavci dobijaju priliku da obrazuju kvalifikovan i praktično obučen kadar u skladu sa sopstvenim potrebama, spreman da se odmah po završetku školovanja uključi u radni proces. Na taj način značajno se smanjuju troškovi dodatne obuke zaposlenih, što privreda prepoznaje kao jednu od ključnih prednosti dualnog obrazovanja - naglasila je Kovačević.

Učenici koji se školuju po dualnom modelu, u zavisnosti od obrazovnog profila, deo nastavnog procesa provode u kompanijama, gde stiču praktična znanja, radne navike i uvid u realno poslovno okruženje. Takav pristup doprinosi jačanju poverenja između učenika i poslodavaca i često predstavlja osnov za nastavak saradnje nakon završetka školovanja.

Za školsku 2026/2027. godinu u okviru dualnog obrazovanja u ponudi se nalazi 93 obrazovna profila iz 12 područja rada.