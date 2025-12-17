Slušaj vest

Na ovaj način prepoznata je uloga najveće energetske kompanije u jačanju veza između obrazovanja i privrede, kao i doprinos u razvoju novih generacija stručnjaka.

- Kao jedna od najznačajnijih i strateških društveno odgovornih kompanija, EPS aktivno učestvuje u programu sprovođenja dualnog obrazovanja i učenju kroz rad sa učenicima srednjih stručnih škola, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Kancelarijom za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija - rekla je Snežana Sretović Pajović, direktorka Sektora za regrutaciji i selekciju ljudskih resursa EPS AD.

- Dualno obrazovanje pruža učenicima priliku da tokom školovanja steknu praktična znanja i veštine koje će koristiti u budućem radu. Kroz saradnju sa srednjim stručnim školama, licencirani instruktori EPS rade sa učenicima na konkretnim zadacima i projektima, uz kontinuiranu podršku i obuku. Cilj naše kompanije je da mladima omogući kvalitetno obrazovanje, razvijanje profesionalnih znanja i veština i priliku za buduće zaposlenje u podsticajnom radnom okruženju – rekla je Sretović Pajović.

Tokom 2024 i 2025. godine, zaključen je 21 ugovor o dualnom obrazovanju sa srednjim školama mašinske i elektro struke iz Lazarevca, Lajkovca, Obrenovca i Kostolca, kao i 132 ugovora o učenju kroz rad sa đacima ovih škola.

Planirano je da u školskoj 2026/2027. godini, u programu učenja kroz rad u TE „Nikola Tesla“, budu raspoređena 32 učenika srednje Tehničke škole iz Obrenovca, za obrazovne profile bravar zavarivač, operater mašinske obrade i električar. Priliku da uči kroz rad u RB „Kolubara“ imaće 47 učenika, a u TE-KO „Kostolac“ njih 35.