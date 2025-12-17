Slušaj vest

Rast zarada po satu u evrozoni je značajno usporio u odnosu na drugi kvartal 2025. godine, kada je iznosio 3,7 odsto međugodišnje.

Ako se osvrnemo na najveće privrede evrozone, godišnji rast plata je značajno usporen u Nemačkoj, sa 4,2 odsto u drugom kvartalu 2025. na 3,6 odsto, kao i u Francuskoj, sa 1,4 odsto na 1,3 odsto, Italiji, sa 3,4 odsto na 2,4 odsto, i Španiji, sa 3,4 odsto na dva odsto.

Zarade po satu su najbrže porasle u Bugarskoj 12,4 odsto međugodišnje, Litvaniji 9,7 odsto, Hrvatskoj 9,1 odsto i Mađarskoj 8,8 odsto.

Plaćanje gotovinom je najpouzdanije Foto: Shutterstock

U evrozoni su troškovi koji nisu deo zarade porasli u trećem kvartalu 2025. za četiri odsto međugodišnje, dodaje se u izveštaju na veb stranici Evrostata.

Radi se o socijalnom i zdravstvenom osiguranju koje plaća poslodavac, porezima i doprinosima na zarade, kao i troškovima obuke i stručnog usavršavanja kao što su kursevi, seminari i obuka zaposlenih.