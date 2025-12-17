Slušaj vest

Predsednica Radne grupe, Sandra Dokić iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, predstavila je članovima Radne grupe Nacrt zakona o nepoštenim trgovačkim praksama, nakon čega je otvorena konstruktivna diskusija sa ciljem da se zakon dodatno unapredi i prilagodi potrebama tržišta, a sve u interesu građana Srbije.

Foto: Ministarstvo trgovine

- Važno je da se saslušaju svi akteri koji će primenjivati Zakon, njihove nedoumice i konstruktivni predlozi, što smo ovim sastankom danas uspeli i da postignemo. Ovo je važan zakon jer se u Srbiji pokazala potreba da se putem ovog zakona regulišu određena ponašanja na tržištu - rekla je Sandra Dokić posle sastanka.

Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Komisije za zaštitu konkurencije, kao i predstavnici trgovinskih lanaca i privrede. Radna grupa će i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim radom i konsultacijama, kako bi se obezbedila efikasna zakonska rešenja i omogućili fer odnosi na tržištu.