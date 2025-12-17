Slušaj vest

Rafovi na kojima su prethodno bile izložene cigarete "Ome", "Parker & Simpson" i "Glamour", a koje su se prodavale po ceni od oko 13,5 evra za šteku, odnosno promotivno dve šteke za 24 do 26 evra, sasvim su prazni, prenose makedonski mediji.

Veliki broj makedonskih, ali i srpskih građana, u povratku iz Grčke godinama unazad redovno se ovde snabdevao jeftinijim cigaretama, ali sada se u fri-šopu mogu kupiti jedino cigarete sa znatno višim cenama, odnosno sa cenama sličnim kao u prodavnicama, od 25 evra za boks cigareta, pa naviše.

Foto: Shutterstock

Zaposleni u fri-šopu kažu da nemaju zvaničnu informaciju da li će se u bliskoj budućnosti ovi brendovi cigareta ponovo naći u prodaji, iako su bili jedni od najprodavanijih kod njih. Čak i da ih ponovo bude u prodaji, teško da će biti po istim cenama.

Inače, makedonski građani su pri ulasku u zemlju mogli da unesu po jedan boks sa 200 cigareta, bez carinskih i akciznih dažbina. Pri ulasku u Grčku, odnosno pri ulasku u zemlje EU, makedonski građani mogu da unesu samo jednu kutiju cigareta, dok stanovnici zemalja članica EU mogu da unesu 200 cigareta.