Slušaj vest

Grčka predlaže nalaženje zajedničkog rešenja u vezi sa novim predlogom Evropske komisije o velikom povećanju poreza na cigarete i druge duvanske i nikotinske proizvode, kako bi se izbegao dalji rast šverca i zaštitila grčka duvanska industrija od štete.

Govoreći na sastanku Saveta ministara finansija EU (ECOFIN), ministar finansija Kirijakos Pjerakakis je, između ostalog, predložio niže poreze od onih koje predlaže Komisija, duži prelazni period, kao i uvođenje poreza na osnovu težine, a ne po jedinici konačnog proizvoda. Evropska komisija predlaže povećanje poreza od 258% na duvan za motanje, 139% na cigarete, kao i veće oporezivanje elektronskih cigareta i zagrevanih duvanskih proizvoda, koji su trenutno znatno manje oporezovani.

Foto: Shutterstock

Inicijativa se odnosi na reviziju Direktive o oporezivanju duvana i istovremeno uvođenje novog poreza (TEDOR – akciza na duvan kao sopstveni prihod EU). Pokrenuta je nakon pritiska uglavnom zemalja severne Evrope, a komesar za oporezivanje Vopke Hukstra nedavno je izjavio da se nada da će biti usvojena u EU do leta.

Pod vođstvom Holandije, 16 zemalja je pre nekoliko meseci podnelo zajedničku inicijativu Evropskoj komisiji, naglašavajući da različite nacionalne poreske stope narušavaju jedinstveno tržište. Mnoge zemlje takođe zahtevaju ažuriranje direktive koja datira iz 2011. godine, kako bi uključila nove proizvode za koje tvrde da su posebno popularni među decom i mladima. Italija, Grčka i Rumunija, međutim, deluju oprezno.

Konkretno, u svom izlaganju na sastanku ECOFIN-a krajem prošle nedelje, ministar nacionalne ekonomije i finansija Kirijakos Pjerakakis, pozdravljajući inicijativu u načelu, naglasio je da se na osnovu grčkog iskustva „i uzimajući u obzir našu geografsku poziciju, u prošlosti pokazalo da povećanje ovih poreskih stopa dovodi do porasta šverca“. On je dalje istakao da „ako cene, kako tradicionalnih, tako i inovativnih proizvoda, naglo i previše porastu — više nego što tržište može da podnese — treba uzeti u obzir efekat na jednačinu konkurentnosti. Jednačinu koja se tiče ulaganja i izvoza“.

Foto: Shutterstock

Evropska komisija predlaže tri različita scenarija, ali podržava onaj sa najvišim povećanjem poreza, za koji procenjuje da bi mogao da generiše dodatni poreski prihod od 15,1 milijardu evra. Prema ovom scenariju, porez na cigarete bi se povećao od 90 na 215 evra po 1.000 jedinica, dok bi porez na duvan za motanje porastao sa 60 evra po kilogramu na 215 evra. Cigare bi se suočile sa povećanjem od 1.092%, sa 12 evra po kilogramu na 143 evra. Elektronske cigarete sa više od 15 mg nikotina po ml tečnosti bile bi oporezovane sa 0,36 evra po mililitru, dok bi one sa manjom koncentracijom bile oporezovane sa 0,12 evra.

Brza kalkulacija na osnovu predloženih stopa pokazuje razmere potencijalnog povećanja cena: danas konačna cena paklice od 20 cigareta, koja se prodaje za 4,60 evra, uključuje poreze od oko 3,74 evra (81,3% cene). Sa povećanjem koje predlaže Komisija, cena bi sa današnjih 4,60 evra porasla na oko 7 evra.

Foto: Shutterstock

Komisija u svom izveštaju navodi da su se „viši porezi i više cene na duvan pokazali kao najefikasnija mera za smanjenje ukupne upotrebe duvana“, dodajući da „trenutne minimalne poreske stope više nisu dovoljno efikasne u doprinosu smanjenju potrošnje duvana“. Čak 40% smanjenja pušenja u EU u poslednjih deset godina Komisija povezuje sa povećanjem poreza od 2011. godine.