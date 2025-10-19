Slušaj vest

Evropsko tržište polovnih automobila, procenjeno na čak 635 milijardi evra u 2024, i dalje je opterećeno prevarama i netransparentnošću. Prema podacima istraživanja, gotovo pet odsto automobila ima lažiranu kilometražu, dok je 40 odsto pretrpelo oštećenja koja su često prikrivena od kupaca.

Prema ranijim procenama Evropskog parlamenta, gubici zbog manipulacija kilometražom iznose oko 5,3 milijarde evra godišnje, pri čemu mnogi slučajevi ostaju neotkriveni. Osim finansijskih posledica, prikrivanje istorije oštećenja vozila predstavlja i ozbiljan bezbednosni rizik za kupce.

Rokas Medonis, direktor litvanske kompanije carVertical, ističe da borba protiv prevara ostaje teška zbog nedostatka razmene podataka između država članica i fragmentiranih sistema evidencije. Iako EU poseduje napredne alate, poput sistema EUCARIS, nacionalni propisi o zaštiti privatnosti (GDPR) često sprečavaju efikasnu razmenu informacija, što prevaranti koriste u svoju korist.

Zemlje poput Nemačke, Belgije i Italije ograničavaju deljenje podataka o istoriji vozila prilikom izvoza, čime su kupci u drugim državama EU izloženi većem riziku. Nasuprot tome, Švedska i Finska uspešno su uskladile transparentnost i zaštitu privatnosti, omogućavajući pristup podacima o vozilima čak i kada ona napuste zemlju.

Stručnjaci zato pozivaju Evropsku uniju da usaglasi regulative poput GDPR-a i Akta o podacima, kako bi se obezbedila jedinstvena i transparentna baza informacija o polovnim automobilima. Takav pristup, smatra Medonis, štitio bi potrošače, jačao poverenje i stvorio pravedniju digitalnu ekonomiju u Evropi.