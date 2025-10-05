Slušaj vest

Na tržištu polovnih vozila, modeli kao što su Renault Twingo ili Hyundai i10 i dalje su izuzetno popularni i dostupni, nudeći adekvatno rešenje za gradske gužve i uska parking mesta, tvrdi nemački Auto Bild.

Uz njih, predstavljena su još tri preporučena modela – VW Up, Fiat 500 i Citroen C1 – koji se ističu niskim troškovima održavanja zahvaljujući jednostavnoj tehnologiji.

Cene su se stabilizovale, pa se očuvani primerci sa urednom servisnom istorijom i kilometražom ispod 100.000 km mogu pronaći već za oko 6.000 evra, navodi ovaj nemački auto-magazin.

Ipak, bez obzira na simpatičan izgled, i najmanje modele treba temeljno pregledati pre kupovine. Stalna gradska vožnja i česta promena vozača ostavljaju trag na potrošnim delovima, što potvrđuju i izveštaji sa tehničkih pregleda, gde se ovi automobili često nalaze pri dnu liste pouzdanosti.

Auto Bild je na kraju doneo pregled pet popularnih modela i savete na šta treba obratiti pažnju.

Citroen C1 Prednosti:

Mekano podešeno ogibljenje pruža udobnu vožnju

Niska potrošnja (ispod 6 l/100 km)

Pouzdan VTi motor sa 69 KS

Jednostavna konstrukcija bez skupih kvarova

Mane:

Skroman prostor pozadi i u prtljažniku (196 l)

Ograničen izbor motora

Automatizovani menjač se ne preporučuje

Potencijalna korozija na izduvnom sistemu i kočnicama

Fiat 500 Prednosti:

Kultni retro dizajn

Široka ponuda motora (uključujući Abarth verzije)

Preporučeni 0.9 TwinAir motor sa 86 KS

Mane:

Problemi sa ogibljenjem kod starijih modela (opruge, amortizeri)

Rđa na izduvnom sistemu kod svih godišta

Curenje ulja i problemi sa kočnicama

Slab kvalitet izrade enterijera

VW Up! Prednosti:

Neočekivano prostran za svoju veličinu

Kvalitetna izrada i uravnotežena vožnja

Pouzdan 1.0 trocilindrični benzinski motor (60 KS)

Mane:

Automatizovani menjač problematičan i skup za popravku

Početni problemi rešeni tek 2014. (važan datum pri kupovini)

Hyundai i10 Prednosti:

Najbogatija oprema u klasi (često ima i grejanje volana)

Veliki prtljažnik (218 l) i 5 vrata uvek standard

Preporuka: 1.2 benzinac sa 87 KS i ručni menjač

Mane:

Problemi sa kvačilom prilikom dužeg korišćenja

Prosečni rezultati na tehničkom pregledu (u Nemačkoj)

Česte primedbe na kočnice, ogibljenje i curenje ulja

Renault Twingo Prednosti:

Zadnji pogon i motor pozadi – minimalan krug okretanja (ispod 9 m)

Savršen za gradski parking

Preporuka: SCe 70 motor sa 71 KS

Mane:

Nema prednjeg prtljažnika (iako je motor smešten pozadi); komplikovana provera ulja

Smanjena udobnost; nestabilnost na auto-putu

Loše ogibljenje i brzo rđanje izduvnog sistema

Turbopunjači na jačim verzijama skloni kvarovima