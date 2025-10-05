PET NAJBOLJIH POLOVNJAKA DO 6.000 €! Redovno servisirani, nisu prešli ni 100.000 km, ali uvek proverite 1 stvar
Na tržištu polovnih vozila, modeli kao što su Renault Twingo ili Hyundai i10 i dalje su izuzetno popularni i dostupni, nudeći adekvatno rešenje za gradske gužve i uska parking mesta, tvrdi nemački Auto Bild.
Uz njih, predstavljena su još tri preporučena modela – VW Up, Fiat 500 i Citroen C1 – koji se ističu niskim troškovima održavanja zahvaljujući jednostavnoj tehnologiji.
Cene su se stabilizovale, pa se očuvani primerci sa urednom servisnom istorijom i kilometražom ispod 100.000 km mogu pronaći već za oko 6.000 evra, navodi ovaj nemački auto-magazin.
Ipak, bez obzira na simpatičan izgled, i najmanje modele treba temeljno pregledati pre kupovine. Stalna gradska vožnja i česta promena vozača ostavljaju trag na potrošnim delovima, što potvrđuju i izveštaji sa tehničkih pregleda, gde se ovi automobili često nalaze pri dnu liste pouzdanosti.
Auto Bild je na kraju doneo pregled pet popularnih modela i savete na šta treba obratiti pažnju.
Citroen C1
Prednosti:
Mekano podešeno ogibljenje pruža udobnu vožnju
Niska potrošnja (ispod 6 l/100 km)
Pouzdan VTi motor sa 69 KS
Jednostavna konstrukcija bez skupih kvarova
Mane:
Skroman prostor pozadi i u prtljažniku (196 l)
Ograničen izbor motora
Automatizovani menjač se ne preporučuje
Potencijalna korozija na izduvnom sistemu i kočnicama
Fiat 500
Prednosti:
Kultni retro dizajn
Široka ponuda motora (uključujući Abarth verzije)
Preporučeni 0.9 TwinAir motor sa 86 KS
Mane:
Problemi sa ogibljenjem kod starijih modela (opruge, amortizeri)
Rđa na izduvnom sistemu kod svih godišta
Curenje ulja i problemi sa kočnicama
Slab kvalitet izrade enterijera
VW Up!
Prednosti:
Neočekivano prostran za svoju veličinu
Kvalitetna izrada i uravnotežena vožnja
Pouzdan 1.0 trocilindrični benzinski motor (60 KS)
Mane:
Automatizovani menjač problematičan i skup za popravku
Početni problemi rešeni tek 2014. (važan datum pri kupovini)
Hyundai i10
Prednosti:
Najbogatija oprema u klasi (često ima i grejanje volana)
Veliki prtljažnik (218 l) i 5 vrata uvek standard
Preporuka: 1.2 benzinac sa 87 KS i ručni menjač
Mane:
Problemi sa kvačilom prilikom dužeg korišćenja
Prosečni rezultati na tehničkom pregledu (u Nemačkoj)
Česte primedbe na kočnice, ogibljenje i curenje ulja
Renault Twingo
Prednosti:
Zadnji pogon i motor pozadi – minimalan krug okretanja (ispod 9 m)
Savršen za gradski parking
Preporuka: SCe 70 motor sa 71 KS
Mane:
Nema prednjeg prtljažnika (iako je motor smešten pozadi); komplikovana provera ulja
Smanjena udobnost; nestabilnost na auto-putu
Loše ogibljenje i brzo rđanje izduvnog sistema
Turbopunjači na jačim verzijama skloni kvarovima
BiznisKurir/Index