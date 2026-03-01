Slušaj vest

Naučnici u istočnoj kineskoj provinciji Džeđang razvili su genetski modifikovan paradajz sa aromom kokica, preneli su mediji.

U stakleniku jednog istraživačkog centra uzgaja se paradajz koji na prvi pogled izgleda sasvim uobičajeno, ali se izdvaja po neobično slatkastom mirisu i aromi koja podseća na kokice sa puterom.

Takav efekat nije posledica slučajnog ukrštanja, već precizne intervencije u genomu biljke. Naučnici su potisnuli dva gena zadužena za suzbijanje aromatičnih jedinjenja, čime je omogućen razvoj specifičnog mirisa.

Nakon te genetske izmene, paradajz je počeo da oslobađa aromu karakterističnu za vrhunski mirisni pirinač, nalik sveže pripremljenim kokicama sa puterom, preneo je South China Morning Post.

Paradajz je jedna od najzastupljenijih povrtarskih kultura na svetu po prinosima, a samo je Kina tokom 2023. godine proizvela više od 70 miliona tona, što čini više od trećine ukupne svetske proizvodnje.

Umesto da pokušaju da vrate tradicionalni ukus paradajza, kineski i australijski istraživači odlučili su da inspiraciju potraže u mirisnom pirinču.

- Ljudi vole aromatizovani pirinač, a njegova prodajna cena je viša od cene običnog pirinča - naveo je zvaničnik Instituta za biotehnološka istraživanja u laboratoriji Sjanghu, Sju Šengčun.