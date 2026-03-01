Slušaj vest

U saradnji Ministarstva zaštite životne sredine i Kancelarije za IT i eUpravu danas je počelo elektronsko prijavljivanje za subvencionisanu kupovinu električnih vozila preko Portala eUprava.

Ministarka Sara Pavkov naglasila je da ceo proces maksimalno pojednostavljen, pa će građani i privreda moći jednostavnije i brže da ostvare pravo na podršku države za kupovinu električnih vozila, jer će elektronska prijava dovesti do brže obrade zahteva.

- Danas je po prvi put počelo elektronsko prijavljivanje za subvencionisanu kupovinu električnih vozila, po novom, digitalnom postupku, preko Portala eUprava. Elektronska prijava značajno ubrzava proces obrade zahteva i omogućava građanima i privredi jednostavnije ostvarivanje prava na podršku za kupovinu električnih vozila u iznosu i do 5.000 evra. Interesovanje tokom prethodne godine je nadmašilo sva naša očekivanja, a digitalizacijom samog procesa, koji je efikasniji i dostupniji, verujem da ćemo dodatno motivisati građane da se opredele za ekološki prihvatljivije modele. I ove godine iz budžeta je opredeljeno 170 miliona dinara za ovu namenu, a rok za podnošenje zahteva je 30. septembar 2026. godine, odnosno do utroška sredstava. U slučaju da sredstva budu iskorišćena i pre roka, potrudićemo se, kao i prethodne godine, da obezbedimo i dodatna sredstva kako bi postupak subvencija bio nastavljen - rekla je Pavkov.

Sara Pavlov (6).JPG
Foto: Petar Aleksić

 Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović izjavio je da uvođenje elektronske usluge za podnošenje zahteva za subvencionisanu kupovinu novih vozila na isključivo električni pogon predstavlja još jedan korak u procesu digitalne transformacije javne uprave i unapređenja usluga koje država pruža građanima.

- Od ove godine ceo proces, od podnošenja zahteva i dostavljanja dokumentacije do prijema rešenja u eSanduče, odvija se isključivo elektronski. Ovo znači da nema više odlazaka na šaltere, već je potrebno da građani budu registrovani korisnici Portala eUprava i da se prijave putem mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, nakon čega zahtev mogu podneti u nekoliko jednostavnih koraka prilaganjem dokumenata u elektronskoj formi - rekao je Jovanović.

Mihailo Jovanović
Foto: Marina Jančević

 Koliko je nova procedura pojednostavljena, a interesovanje veliko, govori i podatak da je od ponoći već podnet veliki broj zahteva fizičkih i pravnih lica za dodelu subvencija. Ova usluga dokaz je da zajednički rad institucija daje merljive rezultate u interesu svih građana, privrede i zelene tranzicije Srbije.

