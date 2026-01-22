Slušaj vest

Ona pruža ključne podatke, uključujući prosečnu starost vozila, tipove vozila, obrasce vlasništva nad vozilima i druge bitne informacije za razumevanje stanja automobilskog sektora.

- Nadovezujući se na redovna ažuriranja ACEA o novim registracijama automobila, kombija, kamiona i autobusa, ovaj jedinstveni izveštaj nudi pregled sastava vozila koja trenutno saobraćaju u Evropi. On pokazuje kako se brojke novoregistrovanih vozila, uključujući vozila na električni pogon, razlikuju od stvarne strukture voznog parka na evropskim putevima - kaže Sigrid de Vries generalna direktorka ACEA.

Iako su automobili na električni pogon postali treća najpopularnija opcija za kupce novih automobila, obuhvatajući skoro 17% registracija u EU u 2025. godini do sada, oni i dalje čine samo 2,3% svih putničkih automobila na putevima EU, što ističe značajan jaz koji preostaje da bi se postigla široko rasprostranjena mobilnost sa nultom emisijom.

Zamena će potrajati decenijama

Podaci ističu važan aspekt priče: zamena starijih vozila novijim, čistijim modelima može potrajati godinama ili čak decenijama. Starija vozila obično koriste manje efikasne tehnologije, što rezultira većim emisijama i većim zagađenjem u poređenju sa novijim modelima. Ovo naglašava važnost ubrzanja stope zamene ovih starijih vozila najzelenijim, najčistijim i najbezbednijim modelima, što odražava značajna ulaganja automobilske industrije u održivu mobilnost.

- Ova publikacija pokazuje da zakonodavni ciljevi predstavljaju samo jedan deo složene slagalice dekarbonizacije drumskog saobraćaja. Evropi je potreban pragmatičan i ostvariv put za automobilsku industriju. Trenutno, transformacija u Evropi ne napreduje potrebnim tempom. Ekosistem mora postati privlačniji kupcima, a trenutni regulatorni okvir treba revidirati kako bi se podstakao širi skup uslova koji omogućavaju boljitak, kao što su infrastruktura za punjenje i podsticaji za kupovinu i poreske olakšice, kako bi se stimulisala potražnja za novim modelima i popunila vozila na evropskim putevima najčistijim i najzelenijim modelima - zaključuje De Vries.

Šta kažu brojevi?

Najviše automobila ima u Nemačkoj 49.336.166 što je i razumljivo jer je Nemačka i najmnogoljudnija i najbogatija zemlja Evrope. Na drugom mestu je Italija sa 41.340.516 automobila, sledi Francuska sa 39.180.196. U našem okruženju Mađarska ima 4.260.906 automobila, Bugarska 3.117.711, Hrvatska 2.001.268, Slovenija 1.266.235.

Ukupno u Evropi, računajući EU, zemlje CEFTA (Norveška, Švajcarska, Island) i Veliku Britaniju 302.281.600.

U Evropi ima i 37.935.689 kombija, 7.072.260 kamiona i 852.180 autobusa.

Zanimljivo je i koliko automobila dolazi na 1.000 stanovnika. Tu je Italija neprikosnovena sa 701 automobilom na 1.000 stanovnika. U Nemačkoj je ta brojka 591, Francuskoj 580, u Mađarskoj 445, Hrvatskoj 518, Sloveniji 596, Bugarskoj 484. Prosek u EU je 570 automobila na 1.000 stanovnika. Računajući zemlje EFTA i Veliku Britaniju 567.

Broj kombija, kamiona i autobusa na 1.000 stanovnika u EU je 85, u Evropi 86. Pojedinačno je prvi Kipar sa 135 privrednih vozila na 1.000 stanovnika. Francuska ima 106, Nemačka 54, Hrvatska 67, Slovenija 69...

Prosečna starost skoro 13 godina

Prosečna starost voznog parka, automobila u EU je 12,7 godina. Najmlađi vozni park ima Litvanija 1,6 godina. Najstariji Mađarska sa 15,6. (Nema podataka za Bugarsku). U Nemačkoj su automobili u proseku stari 10,6 godina, u Francuskoj 11,5), Sloveniji 11,6 u Hrvatskoj 13,4.

Najviše u procentima, električnih automobila ima u Danskoj 12,1 odsto. U Nemačkoj 3,3 procenta. Francuskoj 2,8. Italijani su pri samom dnu sa 0,7 odsto. Slovenci 1,3 i Hrvati 0,5 odsto.

U Evropskoj uniji ima čak 23 odsto domaćinstava koja nemaju automobil!

Sa najmanje jednim ima 73 odsto domaćinstava. Sa jednim automobilom ima 50 odsto domaćinstava. Sa dva 20 odsto, a sa tri i više 6,0 odsto.

Prosečna pređena razdaljina u EU je 13.600 kilometara godišnje. Automobili sa benzinskim motorima prelaze 10.000 km, dizeli 15.400 i automobili sa električnim pogonom 13.200 km.