Od 1. januara 2026. Alpina je i zvanično postala deo BMW grupe. Akvizicija koja je najavljena još 2022. sada je u potpunosti završena, a novi naziv brenda glasi – BMW Alpina.

Ovim potezom počinje novo poglavlje za ime koje je decenijama bilo sinonim za nenametljive performanse, luksuz i prefinjenost. Ključno pitanje je da li će Alpina uspeti da sačuva svoj jedinstveni karakter pod okriljem velikog proizvođača.

Šta je BMW Alpina?

Priča o Alpini počinje 1965. godine, kada je porodica Bovenzipen započela unapređenje BMW modela.

Za razliku od klasičnih sportskih verzija, Alpina se vremenom izdvojila fokusom na udobnost, rafiniranost i specifičan osećaj u vožnji, a ne na agresivne performanse.

BMW tvrdi da je svestan tog nasleđa i da mu je cilj da sačuva DNK brenda Alpina, uz pažljivo prilagođavanje novom vremenu.

Kupci BMW Alpina modela i dalje će imati pristup velikom broju individualnih opcija i ručno dorađenih detalja, kako bi svaki automobil zadržao ekskluzivnost.

Jedan od prvih znakova novog pravca je novi vizuelni identitet. BMW ga opisuje kao "smiren, jasan i samouveren", sa centralno postavljenom oznakom na zadnjem delu vozila, koja naglašava posebnu poziciju Alpina brenda unutar BMW grupe.

Dizajn se oslanja na tradiciju i savremeni izgled.

BMW dodatno ističe da će BMW Alpina modeli biti razvijani uz poseban fokus na izradu i detalje, namenjeni vozačima koji traže ravnotežu između performansi, udobnosti i svakodnevne upotrebljivosti.

BMW i Alpina – dobitna kombinacija?

Ulaskom u BMW grupu, Alpina je obezbedila dugoročnu stabilnost.

Istovremeno, brend sada dobija pristup savremenim tehnologijama, inženjerskim resursima i globalnoj infrastrukturi BMW-a, što otvara prostor za dalji razvoj.

Ipak, određena doza skepticizma postoji. Ostaje pitanje da li velika korporativna struktura može u potpunosti da sačuva onu suptilnu posebnost po kojoj su Alpina modeli bili prepoznatljivi.

Poređenja sa AMG-om su neizbežna. I AMG je počeo kao nezavisni tjuner pre nego što je postao deo Mercedes-Benza, ali je uspeo da zadrži snažan identitet.