Udružila se dva giganta: Novo poglavlje za čuveni brend automobila
Od 1. januara 2026. Alpina je i zvanično postala deo BMW grupe. Akvizicija koja je najavljena još 2022. sada je u potpunosti završena, a novi naziv brenda glasi – BMW Alpina.
Ovim potezom počinje novo poglavlje za ime koje je decenijama bilo sinonim za nenametljive performanse, luksuz i prefinjenost. Ključno pitanje je da li će Alpina uspeti da sačuva svoj jedinstveni karakter pod okriljem velikog proizvođača.
Šta je BMW Alpina?
Priča o Alpini počinje 1965. godine, kada je porodica Bovenzipen započela unapređenje BMW modela.
Za razliku od klasičnih sportskih verzija, Alpina se vremenom izdvojila fokusom na udobnost, rafiniranost i specifičan osećaj u vožnji, a ne na agresivne performanse.
BMW tvrdi da je svestan tog nasleđa i da mu je cilj da sačuva DNK brenda Alpina, uz pažljivo prilagođavanje novom vremenu.
Kupci BMW Alpina modela i dalje će imati pristup velikom broju individualnih opcija i ručno dorađenih detalja, kako bi svaki automobil zadržao ekskluzivnost.
Jedan od prvih znakova novog pravca je novi vizuelni identitet. BMW ga opisuje kao "smiren, jasan i samouveren", sa centralno postavljenom oznakom na zadnjem delu vozila, koja naglašava posebnu poziciju Alpina brenda unutar BMW grupe.
Dizajn se oslanja na tradiciju i savremeni izgled.
BMW dodatno ističe da će BMW Alpina modeli biti razvijani uz poseban fokus na izradu i detalje, namenjeni vozačima koji traže ravnotežu između performansi, udobnosti i svakodnevne upotrebljivosti.
BMW i Alpina – dobitna kombinacija?
Ulaskom u BMW grupu, Alpina je obezbedila dugoročnu stabilnost.
Istovremeno, brend sada dobija pristup savremenim tehnologijama, inženjerskim resursima i globalnoj infrastrukturi BMW-a, što otvara prostor za dalji razvoj.
Ipak, određena doza skepticizma postoji. Ostaje pitanje da li velika korporativna struktura može u potpunosti da sačuva onu suptilnu posebnost po kojoj su Alpina modeli bili prepoznatljivi.
Poređenja sa AMG-om su neizbežna. I AMG je počeo kao nezavisni tjuner pre nego što je postao deo Mercedes-Benza, ali je uspeo da zadrži snažan identitet.
Za Alpinu je izazov drugačiji – očuvati spoj luksuza i performansi bez gubitka autentičnosti. Da li će BMW Alpina uspeti u toj nameri, pokazaće vreme i budući modeli.
Biznis Kurir/B92.net