Slušaj vest

Poslovanje jednog od najvećih svetskih proizvođača automobila u narednih pet godina vodiće Srbin. Milan Nedeljković rodom je iz Kruševca, odrastao i školovao se u Nemačkoj, a celu karijeru proveo u BMW-u. U maju iduće godine zvanično preuzima funkciju predsednika uprave te minhenske kompanije, na čije čelo dolazi sa zadatkom da odgovori kineskoj konkurenciji koja proizvodi većinu električnih vozila u svetu.

Od pripravnika do prvog čoveka BMW-a - taj put prešao je Milan Nedeljković za nešto više od tri decenije rada u prestižnom automobilskom brendu. Prva je tema nemačkih medija kao prvi stranac na najvišoj poziciji u auto-industriji.

Nenad Radičević, dopisnik RTS-a iz Nemačke, ističe da je to velika stvar u Nemačkoj, budući da je auto-industrija stvar ponosa u toj zemlji.

Kako je Nedeljković stekao reputaciju

Reputaciju vrhunskog stručnjaka i dobrog kolege stekao je u proizvodnji. Nizale su se rukovodeće funkcije u fabrikama u Oksfordu, Lajpcigu, Minhenu.

Pre nego što zauzme upravljačku stolicu, Frankfurter algemajne cajtung podseća na njegov "majstorski učinak" u proizvodnji električnih vozila.

Radičević podseća da je pre nekoliko godina, kada veštačka inteligencija i superčipovi "Envidije" nisu bili predmet svake rasprave u industriji, on se tada kladio na njih i zagovarao da BMV krene da koristi "Envidijine" super simulacije kako bi uspostavio novi način proizvodnje električnih automobila BMV-a.

Dalekovidost Kruševljanina, čija se porodica preselila u Nemačku kada je imao dve godine, nije iznenađenje, imajući u vidu zavidno obrazovanje. Studirao je na prestižnom univerzitetu u Ahenu, znanja sticao u Americi, potom doktorirao na Tehničkom univerzitetu u Minhenu.

Odgovor kineskoj konkurenciji

Na čelo minhenske kompanije dolazi sa zadatkom da odgovori kineskoj konkurenciji koja proizvodi većinu električnih vozila u svetu.

Petar Veselinović, profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, navodi da je EU donela direktivu za dekarbonizaciju i smanjivanje CO2 do 2035. godine i ocenjuje da se kompletna nemačka auto-industrija uljuljkala, kao i evropska, da imaju na raspolaganju još 10 godina.

"U međuvremenu, azijske investicije u električna vozila su ih pregazile, tako da BMV mora da se prilagođava", dodaje Veselinović.

Taj posao biće u rukama Srbina koga nemački mediji opisuju kao čoveka koji ume da sasluša, koji je timski igrač i sa kojim bi kolege rado popile pivo u slobodno vreme. Da sačuva ili promeni reputaciju, Milan Nedeljković ima dovoljno vremena - mandat mu traje do 2031. godine.