Nadzorni odbor BMW AG doneo je odluku koja će oblikovati sudbinu jednog od najvećih svetskih proizvođača automobila, a ona glasi da će od 14. maja 2026. godine novi predsednik Uprave biti dr Milan Nedeljković. On će na toj poziciji naslediti Olivera Zipsea, koji nakon impresivnih 35 godina u kompaniji odlazi u penziju.

Ovaj izuzetno uspešan Srbin, kako piše u njegovoj biografiji na sajtu kompanije BMW, izuzetno je obrazovan.

Pa da krenemo redom.

Od 1988. do 1993. godine sturidao je na RWTH Univerzitetu u Ahenu i na Massachusetts Institute of Technology (MIT), Kembridž, SAD gde je stekao diplomu mašinskog inženjera.

Doktorat stekao u Minhenu

Doktorat iz oblasti inženjerstva (Dr.-Ing.) odbranio je 2004. na Katedri za obradu metala i obračun troškova na Tehničkom univerzitetu u Minhenu.

Iako njegovo ime nije široko poznato javnosti, Milan Nedeljković (56) je čovek sa dubokim korenima u BMW-u. Rođen 1969. godine u Kruševcu, a obrazovanje je stekao na prestižnim svetskim univerzitetima.

- Profesionalnu karijeru u BMW Grupi započeo je 1993. godine, simbolično kao pripravnik u fabrici u Minhenu, sledeći sličan put kao i njegov prethodnik Zipse. To svedoči o BMW-ovoj kulturi razvoja internih talenata i poverenju u ljude koji su doslovno odrasli uz kompaniju i poznaju njenu suštinu - piše Poslovni. hr.

Od pripravnika do direktora

Njegov uspon kroz hijerarhiju bio je metodičan i impresivan, obeležen vođenjem nekih od ključnih proizvodnih pogona. Od 2008. do 2013. godine bio je direktor fabrike u Oksfordu, zadužen za proizvodnju popularnog MINI-ja. Nakon toga, od 2013. do 2015. preuzeo je fabriku u Lajpcigu, u presudnom trenutku kada su sa proizvodnih traka počeli da silaze prvi masovni električni modeli BMW i3 i hibridni sportski automobil i8, čime je stekao neprocenjivo iskustvo u oblasti elektrifikacije.

Vrhunac njegovog operativnog angažmana bilo je vođenje matične fabrike u Minhenu od 2015. do 2018. godine, nakon čega je preuzeo funkciju višeg potpredsednika za korporativni kvalitet. U Upravni odbor BMW AG ušao je 1. oktobra 2019. godine, preuzevši odgovornost za celokupnu globalnu proizvodnju.

Kao član Uprave zadužen za proizvodnju, Nedeljković je rukovodio ogromnom mrežom od 31 fabrike u 15 zemalja, sa oko 60.000 zaposlenih. Pod njegovim vođstvom razvijen je napredni koncept „iFactory“, vizija budućnosti proizvodnje koja je digitalna, efikasna i CO₂ neutralna. Njegove liderske kvalitete prepoznao je i predsednik Nadzornog odbora Nikolas Peter, ističući da Nedeljković „impresionira svojom strateškom vizijom, snažnom sposobnošću sprovođenja i preduzetničkim načinom razmišljanja“.

Peter je dodao da Nedeljković inspiriše ljude, okuplja ih oko zajedničkih vrednosti i motiviše na postizanje vrhunskih rezultata, što predstavlja „ključnu lidersku osobinu za nastavak uspešnog puta BMW Grupe tokom aktuelne transformacije“.

Karijera u BMW Grupi:

1993 – Pridružio se BMW Grupi kao pripravnik u Minhenu

1994–1999 – Poslovi planiranja u tehnologiji karoserije i postrojenjima za presovanje

1999–2006 – Različite rukovodeće pozicije u fabrikama u Minhenu i Regensburgu

2006–2010 – Rukovodilac Paint Shop odeljenja, MINI fabrika Oksford

2010–2013 – Rukovodilac montaže, BMW Grupa – fabrika Lajpcig

2013–2015 – Direktor BMW Grupe – fabrika Lajpcig

2015–2018 – Direktor BMW Grupe – fabrika Minhen

2018 – septembar 2019 – Stariji potpredsednik, korporativni kvalitet

Od 1. oktobra 2019 – Član Uprave BMW AG za proizvodnju