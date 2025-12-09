Slušaj vest

Mokra Gora - Jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u našoj zemlji nalazi se na krajnjem zapadu Zapadu Srbije okružena planinama Zlatibor i Tara. Živopisna Mokra Gora proglašena je za najlepše turističko selo na svetu i privlači sve više posetilaca, a sadržaji koji privlače goste upravo u ovaj kraj su mnogobrojni.

Svi znaju i dođu da obiđu čuveno turističko selo Mećavnik, ali Mokra Gora idealno je mesto i za skijaše. Na samo sedam kilometara od Drvengrada na 1200 metara nadmorske visine nalazi se skijalitšte Iver poznato po stazi za vrhunske skijaše, ali isto tako i za one koji su prvi put stali na skije.

Foto: RINA

- Skijalište Iver pruža plavu stazu koja se nalazi sa druge strane i dostupna je početnicima gde i imamo organizovane ski školice instruktore za sve izraste koji se prvi put susreću sa ovim sportom odavde odlaze kao profesionalci, kazali su za RINU iz skijališta.

Za fascinirane ljubitelje skijanja izgrađen je smeštaj koji se nalazi između dve staze a gostima su na raspolaganju brojni dodatni sadržaji za opuštanje relaksaciju i zabavu kao i specijaliteti internacionalne kuhinje .

- Imaju kuglana, bazeni, saune, teniski tereni tako da može ceo dan da se upotpuni i pretvori u izuzetno kvalitetno provedeno vreme koje stvarno brzo prođe, počev od igraonice za malu decu", kaže naši sagovornici.

Voz Nostalgija jedan je od simbola turističe ponude na Mokroj Gori, koji prolazi kroz jedinstvene pejzaže prelepog kraja. On kroz veličanstvene planinske predele saobraća i tokom zime.

- Vožnja vozom kreće sa polazne stanice Mokra Gora traje oko dva ipo sata, ide se do Šargan Vitasi, i po povratku garnitura se vraća istom trasom i putnici imaju priliku da pristanu na jednom o pet vidikovaca i sagledaju sve lepote prirode ovog kraja", Aleksandra Milenković upravnik muzejsko-turistički kompleks Šarganska osmica.

Mokra Gora i Mećavanik sigurno su jedinstvena mesta u Srbiji, a kada dođete na ovo čarobno mesto i uživate na trgu Nikole Tesle, ili prošetate sokakom Novaka Đokovića, potrudite se da ovo mesto sačivate od zaborava.