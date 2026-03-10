Slušaj vest

Poslednjih godina cene osnovnih namirnica u Evropi vrtoglavo su porasle zbog inflacije, a kućni budžeti sve su opterećeniji svakodnevnim troškovima. Zbog toga mnogi građani traže alternative kako bi uštedeli, pa stanovnici pograničnih područja često putuju u susedne zemlje u potrazi za jeftinijim proizvodima. Upravo takav primer pokazala je austrijska korisnica TikToka Rebeka Balcan, koja je podelila svoje iskustvo kupovine u italijanskom supermarketu.

Puna kolica za 326 evra

U videu koji je brzo postao viralan, Rebeka je pokazala puna kolica i račun sa ukupnim iznosom od 326 evra. Na TikTok objavi može se videti širok izbor proizvoda i kućnih potrepština. Među artiklima koje je prikazala nalazili su se više pakovanja testenine, sirevi, pasirani paradajz, sosovi za testeninu, keksi, sokovi i energetska pića, maslinovo ulje, sredstva za čišćenje, deterdženti i omekšivači.

Korisnici su odmah počeli da postavljaju pitanja o lokaciji kupovine. Rebeka je odgovorila da je reč o lancu hipermarketa Iper Tosano, koji posluje u regionu Veneto na severu Italije. Video je ubrzo izazvao brojne reakcije, a gledaoci iz različitih zemalja počeli su da upoređuju cene sa onima u svojim državama.

Ljudi upoređivali cene

Jedan korisnik iz severne Italije komentarisao je: „Uf, to bi me ovde koštalo oko 800 evra.“ Drugi se našalio: „Testenina i energetska pića, baš zdrava ishrana.“ Treći je pokušao da proceni cenu pojedinih artikala: „Parmezan i maslinovo ulje zajedno bi verovatno koštali između 100 i 130 evra, a ostatak su ostali proizvodi.“

Komentari su stizali i iz drugih evropskih zemalja. Korisnik iz Rumunije procenio je da bi ista kupovina kod njih koštala oko 700 evra, dok je neko iz Slovenije napisao da bi cena bila oko 600 evra. Video je tako pokrenuo raspravu o razlikama u cenama namirnica širom Evrope i pokazao koliko se trošak velike kupovine može razlikovati od države do države.

Istraživanja pokazuju da većina Evropljana i dalje očekuje rast cena hrane ove godine, uprkos očekivanjima Evropske centralne banke (ECB) da će rast troškova hrane usporiti. Očekuje se da će inflacija hrane u EU nadmašiti ukupnu inflaciju tokom 2025. godine. Podaci Eurostata pokazuju da je rast cena hrane i bezalkoholnih pića iznosio 3,3 odsto, u poređenju sa ukupnom stopom inflacije od 2,5 odsto.