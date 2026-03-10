Ecommerce Asocijacija Srbije uspešno je organizovala petu po redu HotSpot Awards, svečanu dodelu nagrada koja prepoznaje najuspešnije kompanije, projekte i timove u oblasti elektronske trgovine u Srbiji. Događaj je održan u hotelu Radisson Blu Old Mill i okupio je predstavnike privrede, digitalne industrije, finansijskog sektora, logistike, tehnologije, medija i akademske zajednice.

„Peta po redu dodela HotSpot Awards još jednom je potvrdila snagu domaće e-commerce scene. HotSpot Awards 2025 su pokazale koliko znanja, energije i kvalitetnih rešenja postoji na našem tržištu. Iz godine u godinu vidimo rast konkurencije, podizanje standarda i sve ozbiljniji pristup online poslovanju", izjavio je Ivan Tanasković, izvršni direktor Ecommerce Asocijacije Srbije.

HotSpot Awards su tokom prethodnih godina izrasle u relevantnu platformu za prepoznavanje kvaliteta, inovacija i profesionalnih standarda u domaćem e-commerce ekosistemu. Ovogodišnje izdanje potvrdilo je kontinuirani rast interesovanja tržišta, kako kroz broj prijavljenih kompanija i projekata, tako i kroz aktivno učešće stručnog žirija i javnosti u procesu glasanja.

Nagrade su dodeljene u više kategorija koje pokrivaju različite segmente online prodaje, od specijalizovanih industrijskih oblasti (eComm BRANCH), preko izvrsnosti u primeni tehnologija, korisničkog iskustva i poslovnih procesa (eComm EXCELLENCE), do posebnih kategorija koje prepoznaju inovativne pristupe i tržišne pomake. Proces selekcije zasnivao se na kombinaciji stručne evaluacije žirija i glasova javnosti, čime je obezbeđena ravnoteža između profesionalnih kriterijuma i realne percepcije tržišta.

Pored same dodele nagrada, večer je bila prilika za umrežavanje i razmenu iskustava među akterima tržišta, kao i za razgovor o aktuelnim trendovima i izazovima sa kojima se e-commerce industrija suočava u Srbiji i regionu.

Kompletna lista dobitnika po kategorijama dostupna je na hotspotawards.com/dobitnici, a fotografije sa događaja možete pogledati u galeriji na hotspotawards.com/galerija.