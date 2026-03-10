Slušaj vest

Ecommerce Asocijacija Srbije po drugi put pokreće sveobuhvatno istraživanje elektronske trgovine u Srbiji „Istraživanje E-commerce tržišta u Srbiji 2025/26". Istraživanje, između ostalog, obuhvata dve paralelne studije: jednu namenjenu online trgovcima i jednu namenjenu online kupcima, čime se po prvi put u kontinuitetu gradi celovita slika srpskog e-commerce tržišta i iz ugla ponude i iz ugla potražnje.

Prvo izdanje istraživanja, sprovedeno za 2023/2024. godinu, pokazalo je da postoji izražena potreba za pouzdanim, domaćim podacima o stanju digitalne trgovine. Rezultati su bili referentni materijal za kompanije, institucije i medije, a odziv tržišta motivisao je asocijaciju da istraživanje učini godišnjim.

Istraživanje se sprovodi u saradnji sa ključnim institucijama Narodnom bankom Srbije, Zavodom za statistiku Republike Srbije, Privrednom komorom Srbije i RATEL-om, kao i kompanijama Visa i Mastercard.

Istraživanje online kupaca ispituje navike, preferencije i iskustva potrošača koji kupuju putem interneta. Upitnik je anoniman i za njegovo popunjavanje je potrebno oko 8-10 minuta: ecommserbia.org — Poziv za online kupce

Istraživanje online trgovaca prikuplja podatke o poslovnim rezultatima, izazovima i strategijama kompanija koje se bave online prodajom u Srbiji. Upitnik je dostupan svim internet trgovcima i za njegovo popunjavanje je potrebno oko 10-12 minuta: ecommserbia.org — Poziv za online trgovce

Svi učesnici istraživanja, trgovci i kupci, dobijaju kompletan izveštaj sa rezultatima. Podaci se obrađuju isključivo na zbirnom nivou, uz potpunu anonimnost. Finalni izveštaj „E-commerce tržišta u Srbiji 2025/26" biće objavljen i besplatno dostupan svim zainteresovanim stranama: kompanijama, institucijama, medijima i akademskoj zajednici.