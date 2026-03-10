Slušaj vest

Ministarka je dodala, govoreći na Nuklearnom samitu u Parizu, i da će za to biti potrebno oko 10 milijardi evra.

- Plan je da oko 2040. imamo već prve kapacitete proizvodnje električne energije iz nuklearnih postrojenja i to je naš čvrst cilj u smislu da moramo postepeno zamenjivati i stare termo blokove i zato nam je potreban stabilan razvoj bazne energije - rekla je Đedović Handanović.

Troškovi veći od 10 milijardi evra

Na predstavljanju plana razvoja Srbije do 2035. godine najavljeno je da će u tom periodu biti potrebno za razvoj nuklearnog programa najmanje tri milijarde evra, a Đedović Handanović kaže da će do 2040. biti potrebno oko 10 milijardi evra.

- Da budemo veoma realni do 2040. procenjujemo da je potrebno oko 10 milijardi evra - rekla je ministarka na pitanje koliko će biti potrebno ukupno sredstava.

Napomenula je da treba uračunati i inflaciju i sve druge troškove koji treba da se podnesu za projektovanje i razvoj programa, kao i za razvoj institucija.

- Naravno najveći deo će biti za izgradnju nuklearnog postrojenja i puštanje u rad, gde moramo i da se odlučimo za tehnologiju. Ta postrojenja su veoma investiciono zahtevna i sa visokim troškovima, ali i dug period eksploatacije, znači mogu da rade 50, 60, 70 godina i više od toga, ukoliko se adekvatno održavaju. Pre svega, imaju visok kapacitet rada, što znači negde 95 odsto mogu od instalisanih kapaciteta da daju energije, što je izuzetno visok odnos. I naravno, u tom smislu mi moramo ta sredstva da planiramo i obezbedimo, jer moramo da osiguramo dovoljno energije za našu zemlju, za naše građane i privredu, kao i za buduće generacije - istakla je Đedović Handanović.