Dr Kojadinović nedavno je učestvovao na dva energetska samita u Banjaluci i Laktašima, na kojima se razgovaralo o energetskim politikama u regionu i mehanizmu CBAM-a te njegovom uticaju na industriju i energetiku Zapadnog Balkana.

Na skupovima je istaknuto da zemlje regiona sve više prepoznaju ozbiljnost energetske situacije na regionalnom i globalnom nivou, uz razmenu stručnih stavova o mogućim rešenjima.