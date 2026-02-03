Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, istakla je značaj strateških investicija i regionalne saradnje u sektoru energetike tokom učešća na prestižnom "Svetskom samitu 2026" u Dubaiju.

- Srbija je na veoma povoljnom geografskom položaju, a strateška povezanost i odgovorne investicije u energetiku omogućavaju nam siguran razvoj.

Diversifikacija izvora i ruta snabdevanja energentima, modernizacija infrastrukture i partnerstva sa najiskusnijim zemljama garantuju stabilnost za građane i privredu, dok prirodni resursi i obnovljivi izvori otvaraju vrata ka održivom razvoju.

O tome koliko je povezanost sa regionom važna, a saradnja ključ napretka, danas sam govorila tokom okruglog stola posvećenom globalnom logističkom dijalogu, u okviru “Svetskog samita 2026” (The World Governments Summit 2026) u Dubaiju - napisala je ministarka.