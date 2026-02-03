Slušaj vest

Robota nazvanog "Bolt", po legendarnom sprinteru Juseinu Boltu, razvio je Institut za humanoidne inovacije na Univerzitetu Džeđijang u istočnoj Kini, u saradnji sa kompanijama Miror mi (Mirror Me) i Kaierda iz grada Hangdžou.

Prema rečima programera, ovaj uspeh predstavlja značajan proboj u kontroli kretanja robota, dinamičkoj ravnoteži i visokoperformansnim pogonskim sistemima, prenosi Sinhua.

Video-snimak objavljen na Jutjubu i drugim platformama pokazuje kako se osnivač i izvršni direktor kompanije Miror mi Vang Hongtao trka sa robotom "Bolt", obojenim u crveno.

Robot je pravio kraće korake od Vanga, ali je razvio veću frekvenciju i tako uspeo da se kreće bržim tempom na traci.

Kineski eksperti su prošle godine su postavili brzinski rekord za četvoronožne robote sa modelom "Blek panter" (Black Panther) koji je premašip brzinu od 10 metara u sekundi.

Prošlog avgusta u Pekingu je održano prvo Svetsko prvenstvo humanoidnih robota, gde je model "Tien kung" pobedio na trci na 100 metara sa vremenom od 21,5 sekundi.

Jamajski sprinter Jusein Bolt drži svetski rekord na 100 metara sa 9,58 sekundi, postavljen na Svetskom prvenstvu u Berlinu 2009. godine, kao i i svetski rekord na 200 metara sa 19,19 sekundi.