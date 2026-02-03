Slušaj vest

Objava jednog korisnika na Redditu, u kojoj kao stranac pita da li je moguće živeti u prigradskom području Bosne i Hercegovine sa mesečnim budžetom od oko 800 evra, pokrenula je opsežnu raspravu o realnim troškovima života i granici između "pristojnog" i pukog preživljavanja.

Autor objave naveo je da planira da provede godinu ili dve u prigradskoj sredini, da nema skupe hobije i da sam sprema obroke, ali da dobija potpuno oprečne savete.

- Neki mi kažu da je to sasvim dovoljno, dok drugi tvrde da bih gladovao za nedelju dana - napisao je on.

Većina komentatora složila se da odgovor u velikoj meri zavisi od očekivanja, pre svega kada je reč o stambenom prostoru. Jedan korisnik je naveo:

- To zaista zavisi od toga kakav stan očekuješ. Možeš da preživiš sa tim novcem, ali nije naročito udobno.

Kao ključni faktor gotovo svi ističu lokaciju i cenu kirije.

- Najviše novca ćeš potrošiti na kiriju, tako da sve zavisi od mesta gde živiš - navodi jedan komentar, uz upozorenje da čak i u manjim gradovima "ne treba očekivati da ćeš daleko dogurati sa 800 evra".

Isti korisnik dodaje:

- Nećeš gladovati, ali verovatno nećeš imati ni mnogo novca za zabavu ili ‘fensi’ stvari.

Posebno je istaknuto da posedovanje automobila može značajno otežati situaciju.

- Ako imaš auto, 800 evra znači dodatna odricanja, gorivo, a tu su i svi ostali troškovi koje auto nosi - upozorava jedan od komentatora.

Nekoliko učesnika diskusije ocenilo je da je takav budžet izvodljiv, ali uz disciplinu i skroman stil života.

- Život sa 800 evra je moguć. Ako ne naručuješ hranu stalno i kuvaš kod kuće, trebalo bi da bude u redu - piše jedan korisnik. Drugi dodaje da je to "više nego dovoljno u prigradskoj sredini, gde je kirija niža", uz savet:

- Jedite kod kuće koliko god možete i obratite pažnju na jeftine tarife za struju.

Ipak, nisu svi bili optimistični. Jedan komentar prilično direktno sumira pesimističniji pogled:

- Možeš, ali samo ako živiš u veoma malom mestu i nemaš dodatne troškove. To ne bih nazvao životom, to je preživljavanje i stalno planiranje unapred.

Slično mišljenje izneo je i korisnik koji je pokušao da razbije budžet na dnevnom nivou:

- Ako daš 400 evra za stan i račune, ostaje ti 400 evra, što je oko 10-15 evra dnevno. Nećeš uživati, ali je izvodljivo ako znaš da štediš i kuvaš.

Prema diskusiji, život sa 800 evra mesečno u prigradskoj sredini Bosne i Hercegovine jeste moguć, ali uz jasno spuštena očekivanja. Iako većina komentatora odbacuje ideju da bi takav budžet nužno značio "stiskanje", gotovo svi se slažu da on ostavlja vrlo malo prostora za komfor, spontanu potrošnju ili nepredviđene troškove.