Fontana di Trevi od danas, 2. februara će početi da naplaćuje ulaz za turiste i nerezidente, saopštile su nadležne službe.

Ulaznica od dva evra biće potrebna za pristup području oko fontane od ponedeljka do petka u periodu od 11.30 do 22.00, a vikendom od 9.00 do 22.00, uz poslednji ulaz u 21.00.

Prema računici gradskih vlasti, zahvaljujući ovoj novini budžet italijanske prestonice svake godine biće puniji za oko 6,5 miliona evra.

Besplatan pristup zadržavaju stanovnici Rima uz pokazivanje lične karte, kao i osobe sa invaliditetom i njihove pratnje, deca mlađa od šest godina i turistički vodiči.

Foto: Rudolf_Prchlik/Shutterstock

Posle 22 časa, pristup fontani biće slobodan za sve.

Ova mera je uvedena nakon jednogodišnjeg probnog perioda koji je privukao više od 10 miliona posetilaca, sa prosekom od oko 30.000 poseta dnevno i vrhuncem od 70.000.

Istovremeno, od 3. februara biće uvedena naplata ulaza od pet evra za pet ranije besplatnih spomenika i muzeja. Naime, turisti će, da bi zavirili u vilu Maksencija koja datira iz 4. veka morati da izdvoje 5 evra, a isto toliko koštaće i karta za ulazak u muzej Pjetra Kanonika. Ista cena primenjivaće se i za ulazak u muzej Barako, Napoleona i Karlo Biloti.