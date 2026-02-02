Slušaj vest

Dok većina ljudi sanja o sigurnom poslu i stalnim primanjima, Andres Bojzen, iz Danske, odlučio je da okrene leđa svemu poznatom i započne život iz temelja – u tišini, uz šumu i daleko od gradske rutine. Nakon godina provedenih na stabilnom poslu sa klasičnim osmosatnim radnim vremenom, dao je otkaz i kupio malu drvenu kuću na točkovima, te se smestio na rub šume.

Bez luksuza, ali sa jasnim ciljem: živeti što jednostavnije i produktivnije. Njegov novi dom mali je, ali funkcionalan. Drvena kućica na točkovima ima sve osnovno – prostor za spavanje, mali kuhinjski kutak i peć na drva. Kaže da mu više od toga ne treba. Umesto hipoteke i računa, sada ima prirodu, mir i slobodu koju ranije nije poznavao.

Blizina šume nije slučajna. Tamo pronalazi mir, inspiraciju i osećaj povezanosti sa prirodom, koji mu je, priznaje, u gradskom životu potpuno nedostajao.

Kako bi smanjio zavisnost od prodavnica, zasadio je sopstveni vrt. U njemu uzgaja povrće i začinsko bilje, uči o sezonskom ritmu i planiranju, a svaki urod doživljava kao ličnu pobedu.

Manje sigurnosti, više slobode

Ne skriva da samodovoljnost nije jednostavna, ali mu pruža osećaj smisla i kontrole nad sopstvenim životom. Jedna od najvećih promena u njegovoj svakodnevici jeste način na koji koristi vodu. Ne oslanja se na klasičan vodovod – pije, kuva i tušira se kišnicom. Vodu skuplja, filtrira i dodatno prečišćava pre korišćenja, a ceo sistem osmislio je tako da bude siguran i održiv.

Kaže da ga je takav način života naučio da poštuje resurse i bude svestan svake kapi vode koju potroši. Iako je svestan da je napustio "siguran" život kakav većina priželjkuje, ne žali zbog svoje odluke.

"Hteo sam slobodu"

- Hteo sam slobodu, to sam i dobio ovim načinom života - kaže on.

Za sada zarađuje malo građevinom, iznajmljuje drvenu kućicu preko agencija za najam i drži predavanja o agrokulturi i samodovoljnom načinu života, kakav i sam vodi.

Njegova priča pokazuje da sreća za neke ne leži u kvadratima, titulama i stalnoj plati, već u jednostavnosti, prirodi i hrabrosti da se napravi rez – čak i kada to znači krenuti potpuno drugim putem.

Poslednjih godina sve više ljudi odlučuje se za ovakav način života, bežeći od prenatrpanih gradova, nemira i stalne gužve.

