Ovo su najbolje destinacije za medeni mesec u 2026: Na listi i grad iz našeg komšiluka
Planiranje medenog meseca jedno je od najuzbudljivijih iskustava u životu mnogih parova.
Nakon venčanja, mladenci najčešće traže savršenu kombinaciju opuštanja, intime, avanture i gastronomskih užitaka kako bi stvorili uspomene za ceo život.
Izbor idealne destinacije može biti izazovan zbog velikog broja preporuka, a Tripadvisor svake godine objavljuje listu Travelers Choice Awards Best of the Best Destinations, koja može pomoći parovima u odluci.
Lista se zasniva na milionima ocena i recenzija stvarnih putnika, a ovo je top 5 destinacija za medeni mesec:
1. Bali, Indonezija
Bali je i 2026. godine potvrdio status omiljene destinacije za medeni mesec, nudeći izuzetno raznolika iskustva. Parovi mogu birati između mirnih oaza u unutrašnjosti ostrva, okruženih pirinčanim poljima i džunglom, kao i živahnih obalnih područja sa prelepim plažama i restoranima.
Posebno se izdvajaju privatne vile sa bazenima i spa rituali inspirisani lokalnom tradicijom. Duhovna dimenzija ostrva, vidljiva kroz brojne hramove i ceremonije, dodatno doprinosi osećaju povezanosti i opuštenosti.
2. Mauricijus
Ovo ostrvo u Indijskom okeanu savršeno je za parove koji traže tišinu, luksuz i beg od svakodnevice. Mauricijus je poznat po besprekornim plažama, tirkiznom moru i rizortima koji garantuju visok nivo privatnosti.
Osim odmora uz obalu, nudi i bogatstvo prirodnih lepota poput planina, vodopada i botaničkih vrtova, kao i mogućnosti za ronjenje i jedrenje. Ova kombinacija opuštanja i istraživanja čini ga idealnim izborom za početak zajedničkog života.
3. Maldivi
Maldivi su sinonim za romantičan beg i bezkompromisni luksuz. Ovaj arhipelag, sastavljen od više od hiljadu koralnih ostrva, idealan je za parove koji žele potpuni mir i privatnost u gotovo nestvarnom prirodnom okruženju.
Smeštaj u vilama iznad vode omogućava neposredan kontakt sa morem, dok personalizovana iskustva, poput privatnih večera na plaži i spa tretmana za dvoje, boravak čine jedinstvenim. Podvodni svet Maldiva, jedan od najlepših na svetu, dodatno obogaćuje ovo nezaboravno putovanje.
4. Sent Lucija (St. Lucia)
Sent Lucija je karipsko ostrvo koje se izdvaja dramatičnim pejzažima i snažnim osećajem romantike. Za razliku od tipičnih ravnih ostrva, ovde dominiraju vulkanski vrhovi, bujna vegetacija i raznovrsne plaže, što mu daje poseban karakter.
Parovi koji biraju Sent Luciju često traže spoj prirodnih lepota i sofisticiranog smeštaja, a rizorti diskretno uklopljeni u okruženje nude panoramske poglede i wellness sadržaje. Pored opuštanja, moguće je istraživati prašumu ili se kupati u termalnim izvorima.
5. Gal, Šri Lanka
Gal je idealan izbor za parove koji žele romantično putovanje sa naglaskom na kulturu i autentičnost. Istorijsko jezgro grada, okruženo zidinama iz kolonijalnog perioda, stvara intimnu atmosferu savršenu za šetnje uskim ulicama, posete galerijama i uživanje u malim restoranima.
Pored bogate istorije, Gal nudi i blizinu prelepih plaža, kao i mogućnosti izleta u prirodu, što ga čini sve popularnijim među parovima koji žele više od klasičnog odmora u rizortu.
Na listi i jedan grad iz komšiluka
Među najpoželjnijim svetskim destinacijama našao se i Dubrovnik, iz našeg komšiluka. Ovaj biser Jadrana, poznat po impresivnim zidinama, slikovitim kamenim ulicama i prelepim pogledima na more, idealan je izbor za parove koji žele spoj kulture, romantike i mediteranskog šarma.
Ostale destinacije na listi su:
- Hue, Vijetnam
- Napa (Kalifornija, SAD)
- Pozitano, Italija
- Vatamu, Kenija
- Antigva
- Zanzibar, Tanzanija
- Mikonos, Grčka
- Ela, Šri Lanka
- Venecija, Italija
- Dubrovnik, Hrvatska
- Santorini, Grčka
- Morea, Francuska Polinezija
- Barbados
- Sent Martin
- Prag, Češka
- Ao Nang, Tajland
- Tangale, Šri Lanka
- Lanzarote, Španija
- Kvinstaun, Novi Zeland
- Paros, Grčka
