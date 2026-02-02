Slušaj vest

Planiranje medenog meseca jedno je od najuzbudljivijih iskustava u životu mnogih parova.

Nakon venčanja, mladenci najčešće traže savršenu kombinaciju opuštanja, intime, avanture i gastronomskih užitaka kako bi stvorili uspomene za ceo život.

Izbor idealne destinacije može biti izazovan zbog velikog broja preporuka, a Tripadvisor svake godine objavljuje listu Travelers Choice Awards Best of the Best Destinations, koja može pomoći parovima u odluci.

Lista se zasniva na milionima ocena i recenzija stvarnih putnika, a ovo je top 5 destinacija za medeni mesec:

1. Bali, Indonezija

Bali je i 2026. godine potvrdio status omiljene destinacije za medeni mesec, nudeći izuzetno raznolika iskustva. Parovi mogu birati između mirnih oaza u unutrašnjosti ostrva, okruženih pirinčanim poljima i džunglom, kao i živahnih obalnih područja sa prelepim plažama i restoranima.

Posebno se izdvajaju privatne vile sa bazenima i spa rituali inspirisani lokalnom tradicijom. Duhovna dimenzija ostrva, vidljiva kroz brojne hramove i ceremonije, dodatno doprinosi osećaju povezanosti i opuštenosti.

Foto: Shutterstock

2. Mauricijus

Ovo ostrvo u Indijskom okeanu savršeno je za parove koji traže tišinu, luksuz i beg od svakodnevice. Mauricijus je poznat po besprekornim plažama, tirkiznom moru i rizortima koji garantuju visok nivo privatnosti.

Osim odmora uz obalu, nudi i bogatstvo prirodnih lepota poput planina, vodopada i botaničkih vrtova, kao i mogućnosti za ronjenje i jedrenje. Ova kombinacija opuštanja i istraživanja čini ga idealnim izborom za početak zajedničkog života.

3. Maldivi

Maldivi su sinonim za romantičan beg i bezkompromisni luksuz. Ovaj arhipelag, sastavljen od više od hiljadu koralnih ostrva, idealan je za parove koji žele potpuni mir i privatnost u gotovo nestvarnom prirodnom okruženju.

Smeštaj u vilama iznad vode omogućava neposredan kontakt sa morem, dok personalizovana iskustva, poput privatnih večera na plaži i spa tretmana za dvoje, boravak čine jedinstvenim. Podvodni svet Maldiva, jedan od najlepših na svetu, dodatno obogaćuje ovo nezaboravno putovanje.

Foto: Shutterstock

4. Sent Lucija (St. Lucia)

Sent Lucija je karipsko ostrvo koje se izdvaja dramatičnim pejzažima i snažnim osećajem romantike. Za razliku od tipičnih ravnih ostrva, ovde dominiraju vulkanski vrhovi, bujna vegetacija i raznovrsne plaže, što mu daje poseban karakter.

Parovi koji biraju Sent Luciju često traže spoj prirodnih lepota i sofisticiranog smeštaja, a rizorti diskretno uklopljeni u okruženje nude panoramske poglede i wellness sadržaje. Pored opuštanja, moguće je istraživati prašumu ili se kupati u termalnim izvorima.

5. Gal, Šri Lanka

Gal je idealan izbor za parove koji žele romantično putovanje sa naglaskom na kulturu i autentičnost. Istorijsko jezgro grada, okruženo zidinama iz kolonijalnog perioda, stvara intimnu atmosferu savršenu za šetnje uskim ulicama, posete galerijama i uživanje u malim restoranima.

Pored bogate istorije, Gal nudi i blizinu prelepih plaža, kao i mogućnosti izleta u prirodu, što ga čini sve popularnijim među parovima koji žele više od klasičnog odmora u rizortu.

Na listi i jedan grad iz komšiluka

Među najpoželjnijim svetskim destinacijama našao se i Dubrovnik, iz našeg komšiluka. Ovaj biser Jadrana, poznat po impresivnim zidinama, slikovitim kamenim ulicama i prelepim pogledima na more, idealan je izbor za parove koji žele spoj kulture, romantike i mediteranskog šarma.

