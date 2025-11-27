Slušaj vest

Venčanje trebalo da bude jedan od najlepših dana u životu, ali mnogi ga danas pamte po ogromnim troškovima. Danas je prosečnu svadbu u Srbiji za stotinak gostiju teško organizovati ispod 10.000 do 12.000 evra, čak i kada je reč o najskromnijoj proslavi. Organizacija ovog svečanog događaja nekada je trajala svega nekoliko nedelja, danas se sve planira i rezerviše i do godinu dana unapred.

Venčanje je, po našim običajima, ustvari svadba i organizuje se u restoranima gde se po gostu izdvaja najmanje 40 evra, a nekada stolica košta i do 150. Ovo je ujedno i najozbiljnija stavka u budžetu mladenaca. Sledeća na listi je muzika koja košta minimum 2.500 evra, a popularniji sastavi naplaćaju i više od 6.000 evra. Ko želi da prođe jeftinije angažuje DJ i izdvojiće oko 1.000 evra, dok trubači za pola sata svirke naplaćuju oko 700.

Venčanje u opštini ima simboličnu cenu i košta par hiljada dinara, ali ako želite da dođe u restoran to košta oko 150 evra. Crkveno venčanje se u proseku 300 evra, dok za fotografa, dekoraciju, tortu takođe treba isplanirati ozbiljnu sumu novca. Primera radi, profesionalni fotograf i videoprodukcija koštaju oko 1.000 evra, a dekoracija sale kreće se od 700 evra pa naviše. Veliki izdatak može da bude i svadbena torta koja košta od 2.000 do 5.000 dinara po kilogramu, dok bidermajer varira od 50 do 300 evra, a luksuzniji modeli idu i preko 1.000.

Iako svadbe nikad nisu bile skuplje, ni pokloni u kovertama nisu kao nekada. Tradicionalnih 50 evra odavno nije standard i danas gosti donose 300, 500, pa i 700 evra, u zavisnosti od bliskosti sa mladencima. Zbog toga mnogi parovi računaju da će „vratiti svadbu“.

Sve više parova angažuje i organizatora događaja i profesionalni organizatori venčanja postali su standard, posebno kod parova koji žive u inostranstvu. Cene paketa kreću se od 900 do 2.000 evra, a uključuju kompletnu organizaciju i koordinaciju.

Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica otkriva šta najviše „pojede“ budžet i na koji način mladenci mogu da uštede. Po njegovom mišljenju svadba je preduzetnički poduhvat, odnosno investicija, ali uvek treba razdvojiti venčanje od svadbe. U prvom slučaju je to intimni čin i ne mora puno da košta, dok je svadba fešta:

- Ona je danas odmakla od folklora i tradicionalnih običaja. To je svojevrsni spektakl, mali koncert gde se domaćini trude da se prikažu u što lepšem svetlu. Dolazi se helikopterom na venčanje ili se prave bidermajeri sa Svarovski kristalima. Ništa nije pogrešno ako to sebi možete da priuštite, u suprotnom to je suluda ideja.

On dalje navodi da jeste skupo, da se dižu krediti, da je ogromno opterećenje kućnog budžeta roditelja, koji žele da isprate sve želje svoje dece, ali računica bi trebalo da bude takva da im nešto da im ostane nešto posle svadbe.

Skupa romantika Kupovina venčanice često nije opcija, većina iznajmljuje model po ceni od 500 evra pa naviše, dok luksuzne verzije prelaze nekoliko hiljada. Za mladoženjino odelo treba izdvojiti najmanje 200 evra, a šivenje po meri i do 1.000. Burme su takođe ozbiljna stavka - u proseku 500 do 600 evra, u zavisnosti od legure i dizajna.

- Mudri naprave računicu da im ostane, oni drugi ne mare i potroše sav novac. Treba imati u vidu da neko nema ni potrebu da mu ostane. Svadba je, po meni, opciona varijanta i postoje načini da uštedite i ako želite da je organizujete. Većina zakazuje termine vikendom, a možete da se venčate i radnim danom i tako snizite troškove. Rešenje može da bude i grupno venčanje koje je organizovala Skupština grada Beograda.

Uzelac smatra da je suludo ne razmišljati o danu posle svadbe, isplanirati recimo neko putovanje.

- U organizaciji svadbe nema neočekivanih troškova, već samo neplaniranih. Greška bi bila da posle svadbe odete u minus. Pošto je svadba danas koncert, a organizatori koncerta imaju pokriće u poklonu koji stiže od zvanica, moraju da budu u blagom plusu, ili bar na nuli.

Cene se, kažu organizatori, dogovaraju unapred i uvek se zna koliko će šta da košta. Mladenci uglavnom sve organizuju sami, jer su uglavnom to osobe koje već rade, i imaju isplaniran budžet.