Kako se zima produbljuje i celodnevni minusi postaju svakodnevica, sve je češće pitanje da li se isplati grejati se na klima uređaj kada su spoljne temperature ispod nule i koliki je račun za struju u tom slučaju?

Iako se klima uređaj odavno ne koriste samo za hlađenje, mnogi i dalje imaju dilemu koliko su efikasni kada u “pogon” treba da im bude stavljena njihova druga funkcija – grejanje i to pogotovo kada spoljne temperature padnu ispod nule.

Kako klima greje i zašto ne "guta" struju kao grejalica

Za razliku od klasičnih električnih grejalica, klima uređaji u režimu grejanja rade po principu toplotne pumpe – oni ne stvaraju toplotu direktno, već je preuzimaju iz spoljnog vazduha i prenose u unutrašnji prostor.

- Klima ne greje na isti način kao TA peć, grejalica ili električni radijator. Ona uzima energiju iz okoline i zato može da isporuči višestruko više toplote nego što potroši struje - objašnjavaju serviseri klima uređaja.

U praksi, kako dodaju, to znači da klima za svaki kilovat-čas potrošene struje može da proizvede i tri do pet kilovat-časova toplotne energije, što je razlog zašto se ovaj vid grejanja često navodi kao jedan od najekonomičnijih među električnim sistemima.

Klasična ili inverter klima – ključna razlika zimi

Najveća razlika u potrošnji struje vidi se između klasičnih (ON/OFF) i inverter klima uređaja.

Kod klasičnih klima, kompresor radi punom snagom ili je potpuno isključen, bez prilagođavanja realnim potrebama prostora. To znači češće paljenje i gašenje, veće oscilacije u potrošnji i slabiju efikasnost kada temperatura spolja padne ispod nule.

- Kod starijih, klasičnih klima, u minusu se dešava da uređaj praktično stalno radi na maksimumu, što neminovno podiže potrošnju - navode serviseri sa dugogodišnjim iskustvom.

Inverter klime, s druge strane, kontinuirano prilagođavaju snagu rada — kada se dostigne zadata temperatura u prostoriji, uređaj prelazi u blaži režim i održava toplotu uz znatno manju potrošnju struje.

- Inverter klima ne "gasi i pali" grejanje, već radi tiho i stabilno, čak i kada je napolju minus. Upravo tu se pravi najveća ušteda - objašnjava sagovornik iz jedne distributerske kuće klima uređaja.

Koliko struje inverter klima troši u minusu?

Uzmimo za primer jedan od najčešćih uređaja u domaćinstvima – inverter klimu snage oko 12.000 BTU, koja se koristi za grejanje prostorija od 20 do 40 kvadrata.

- Ako se grejete na inverter klimu, pri spoljnim temperaturama od minus pet do nule, ona u proseku troši oko 1,1 do 1,2 kilovat-časa struje na sat rada. Ako takva klima radi osam sati dnevno, dnevna potrošnja iznosi oko 9 do 10 kWh, dok pri dvanaestočasovnom radu dostiže približno 14 do 15 kWh dnevno. Kada temperatura dodatno padne, između minus deset i minus pet stepeni, potrošnja blago raste i po satu približava se 1,3 kWh, ali i dalje ostaje znatno niža nego kod klasičnih električnih grejalica - objašnjava sagovornik.

Što se tiče novčanog izdatka, ako se uzme okvirna cena struje od oko 15 dinara po kilovat-času, inverter klima će pri temperaturama oko nule i osam sati rada dnevno, trošiti struju u vrednosti od oko 140 do 150 dinara dnevno. U jačem minusu, od minus deset do minus pet stepeni, dnevni trošak se penje na približno od 155 do 160 dinara, dok kod dužeg, dvanaestočasovnog rada iznos može dostići 220 do 230 dinara dnevno.

Dakle, na mesečnom nivou za grejanje isključivo inverter klimom, to znači račun od približno 4.000 do 6.500 dinara, u zavisnosti od spoljne temperature i dužine rada.

A koliko troši klasična klima?

Sagovornici objapnjavaju da je kod klasičnih klima potrošnja struje primetno veća.

- Klasična klima u minusu retko radi optimalno. U realnim uslovima, ona troši između 1,7 i 1,8 kilovat-časova po satu. To znači da osam sati grejanja dnevno donosi potrošnju od oko 14 kWh, dok se kod dvanaestočasovnog rada ta cifra penje na više od 20 kWh dnevno. U dinarima, to je između 210 i 320 dinara dnevno, u zavisnosti od dužine rada i jačine minusa – navode serviseri.

U slučaju grejanja klasičnom klimom, ove brojke pokazuju uvećan račun za struju od 6.000 do gotovo 10.000 dinara, što je već značajno opterećenje za kućni budžet.

Isplati li se grejanje na klimu u minusu?

Serviseri i distributeri klima uređaja saglasni su po ovom pitanju – grejanje inverter klimom u zimskim uslovima je isplativo, naročito u prelaznim periodima i tokom umerenog minusa.

- Ako imate dobru izolaciju i kvalitetnu inverter klimu, grejanje na ovaj način može biti jedno od najjeftinijih rešenja grejanja na struju. Kod klasičnih klima, situacija je drugačija zbog veće potrošnje, slabije efikasnost i viših računa, što ih čini manje poželjnim izborom za ozbiljnije zimsko grejanje - kažu oni.

Drugim rečima, sa celodnevnim temperaturama u minusu, razlika između klasične i inverter klime vidi se direktno na računu za struju – i to već posle prvog meseca grejne sezone.