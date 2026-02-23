Gledate Netflix? Od početka marta više neće biti dostupan: Evo preko kojih uređaja mu se neće moći pristupiti
Korisnici Netflixa koji servisu pristupaju preko PlayStationa 3 počeli su da dobijaju obaveštenja da od početka marta njihova aplikacija više neće podržavati tu konzolu. Iako se danas već govori o PlayStationu 6, koji se očekuje za nekoliko godina, neki i dalje koriste treću generaciju za igranje, ali i za pristup Netflixu. Nažalost, Netflix više neće biti dostupan na ovom uređaju nakon 2. marta 2026. godine, stoji u obaveštenju, uz link na kojem korisnici mogu da vide spisak kompatibilnih uređaja putem kojih se može pristupiti tom servisu.
Međutim, to nije jedina promena koju Netflix priprema. Prema informacijama objavljenim na sajtu Tech Radar, Netflix će od 4. marta prestati da radi i na pojedinim modelima pametnih televizora i set-top uređaja. Uglavnom je reč o modelima starijim od deset godina, na kojima su proizvođači prestali da ažuriraju aplikaciju, pa oni više ne podržavaju formate koje Netflix zahteva, objašnjeno je na tom portalu.
S obzirom na to da je PlayStation 3 prodat u 87 miliona primeraka, a kada se tome dodaju i ostali stariji televizori i uređaji, u teoriji to znači da Netflix više neće raditi na više od 90, a možda i 100 miliona uređaja. Ipak, u praksi će odluka o ukidanju podrške uticati na mali broj korisnika, jer mnogima PS3 odavno skuplja prašinu u podrumu ili su tu konzolu već odavno odbacili. Ako vlasnici „trojke“ i starijih televizora i dalje žele da uživaju u Netflixu na velikom ekranu, a ne žele ili ne mogu da povežu telefon s televizorom, preostaje im da kupe novi televizor ili set-top box uređaj. Ili možda PS5, prenosi Zimo.
Kurir Biznis/Poslovni.hr