S obzirom na to da je PlayStation 3 prodat u 87 miliona primeraka, a kada tome dodamo i ostale starije televizore i uređaje, u teoriji to znači da Netflix više neće raditi na više od 90, a ko zna, možda i 100 miliona uređaja.

Korisnici Netflixa koji servisu pristupaju preko PlayStationa 3 počeli su da dobijaju obaveštenja da od početka marta njihova aplikacija više neće podržavati tu konzolu. Iako se danas već govori o PlayStationu 6, koji se očekuje za nekoliko godina, neki i dalje koriste treću generaciju za igranje, ali i za pristup Netflixu. Nažalost, Netflix više neće biti dostupan na ovom uređaju nakon 2. marta 2026. godine, stoji u obaveštenju, uz link na kojem korisnici mogu da vide spisak kompatibilnih uređaja putem kojih se može pristupiti tom servisu.

Međutim, to nije jedina promena koju Netflix priprema. Prema informacijama objavljenim na sajtu Tech Radar, Netflix će od 4. marta prestati da radi i na pojedinim modelima pametnih televizora i set-top uređaja. Uglavnom je reč o modelima starijim od deset godina, na kojima su proizvođači prestali da ažuriraju aplikaciju, pa oni više ne podržavaju formate koje Netflix zahteva, objašnjeno je na tom portalu.