Slušaj vest

U jeku krize oko mleka u Srbiji na društvenim mrežama se pojavila informacija o tzv. "beloj listi". U pitanju je navodni spisak mlekara koji otkupljuju mleko isključivo od domaćih farmera.

Međutim, kako Biznis Kurir saznaje iz dobro obaveštenog izvora koji je upućen u situaciju sa mlekom, priča o bilo kakvim listama je potpuna glupost i laž.

- Ne postoje nikakve liste, mlekare otkupljuju mleko isključivo od srpskih stočara. Zakonom je zabranjen uvoz sirovog mleka zbog kvarljivosti robe, pa mlekare, a većina njih ima aktivne uvozne dozvole, po potrebi uvoze određene komponente koje su im potrebne za proizvodnju mlečnih proizvoda ili mlečne prerađevine kao što sir ili voćni jogurt. Priče da se od uzvoznog mleka u prahu pravi mleko koje se prodaje u radnjama je u najmanju ruku potpuno neisplativo za mlekare pored svežeg, domaćeg mleka - naveo je naš izvor.

Ukoliko mlekara i napravi dugotrajno mleko od onog u prahu obavezna je da na ambalaži i deklaraciji jasno navede da je u pitanju mleko dobijeno od mleka u prahu, kao i državu odakle je to mleko u prahu uvezeno. Zbog viškova mleka na tržištu mleko u prahu se uvozi isključivo za potrebe konditorske proizvodnje, a sada su i na taj uvoz stavljeni prelevmani odnosno zaštitne takse koju država uvodi na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda kako bi se zaštitila domaća proizvodnja.

- Mlekare imaju pravo i mogu da uvoze određene kompomente, recimo maslac, koji se potom koristi za potrebe proizvodnje sira, a onda one taj sir kao gotov proizvod izvoze. To je stvar njihovog poslovanja i procene šta im je isplativije - dodaje naš izvor.

Podsećamo, do poremećaja na tržištu mleka došlo je zbog pada cena mleka u Evropskoj uniji koja poslednjih meseci beleži ogromne viškove mleka uslede nesporazuma sa Amerikom. Zbog toga su velike količine jeftinog, evropskog mleka završile na tržištima na kojima je Srbija inače bila glavni sanbdevač, pre svega u zemljama u regionu. Cene mleka na tržištu su već mesecima u konstantno u padu, što se odražava i na nas, jer smo i mi deo Evrope.