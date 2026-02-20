Slušaj vest

Posle protesta i razgovora sa više od 100 udruženja poljoprivrednika, Ministarstvo poljoprivrede donelo je odluku da ponovo uvede prelevmane na mleko u prahu. Ova mera predstavlja direktan odgovor na ozbiljne poremećaje na tržištu koji su doveli u pitanje opstanak domaćih stočara.

Šta su prelevmani

Prelevmani su posebna vrsta zaštitne takse koju država propisuje na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda. Njihova svrha je da pokriju razliku između niže cene uvozne robe i više cene domaćeg proizvoda, čime se sprečava nelojalna konkurencija i damping cena.

U aktuelnoj situaciji, ova mera ima za cilj stabilizaciju otkupne cene svežeg mleka u Srbiji i zaštitu domaćih proizvođača od prekomernog uvoza.

Zašto je mera uvedena baš sada

Odluka o ponovnom uvođenju prelevmana, konkretno na mleko u prahu, usledila je nakon upozorenja proizvođača na izuzetno teško stanje u sektoru. Domaći mlekari suočili su se sa značajnim padom otkupnih cena, koje su kod pojedinih otkupljivača pale na 20 do 25 dinara po litru, dok troškovi proizvodnje, prema procenama stručnjaka, iznose oko 75 dinara.

Zbog viškova mleka na evropskom tržištu, kao i nemogućnosti izvoza u Evropsku uniju usled standarda o aflatoksinu, domaće tržište postalo je izloženo pojačanom uvozu.

Poljoprivrednici su prethodnih dana organizovali blokade puteva u Mrčajevcima, Kniću i Blacu, prosipajući mleko kao znak protesta.

Dodatne mere za stabilizaciju

Osim prelevmana, dogovorene su i dodatne mere za uređenje tržišta:

Obavezni pisani ugovori - Biće uvedeni jasno definisani ugovori između proizvođača i otkupljivača, sa precizno utvrđenim rokovima plaćanja i mehanizmima formiranja cena, uz visoke kazne za kršenje obaveza.

Oznaka "100 odsto iz Srbije" - Uvodi se poseban znak u bojama državne zastave kako bi potrošači lakše prepoznali domaće proizvode, uz stroge kazne za eventualnu zloupotrebu oznake.

Konsultacije sa Briselom - Srbija je zatražila hitne konsultacije sa Evropskom komisijom u vezi sa stanjem na tržištu mleka, a sastanak je zakazan za 25. februar.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić istakao je da ove mere nisu rezultat impulsivne reakcije, već imaju za cilj uspostavljanje stabilnog i pravednog tržišta za srpske poljoprivrednike kroz dijalog i institucionalna rešenja.