Hitna reakcija države zbog krize s mlekom: Ministarstvo traži konsultacije sa Evropskom komisijom
S obzirom na složene okolnosti koje pogađaju ovaj sektor širom regiona i Evrope, Srbija smatra da je razgovor sa institucijama Evropske unije od značaja. Cilj je da se u partnerskom dijalogu sagledaju aktuelni tržišni trendovi i razmotre mogući pristupi u slučaju daljih poremećaja na tržištu.
Nadležni organi Republike Srbije kontinuirano prate stanje u sektoru mlekarstva, analiziraju kretanja na domaćem i regionalnom tržištu i preduzimaju mere u cilju očuvanja stabilnosti proizvodnje i snabdevanja.
Ministarstvo poljoprivrede ostaje posvećeno transparentnosti, odgovornom postupanju i poštovanju međunarodnih obaveza, uz uverenje da su koordinacija i otvoren dijalog sa Evropskom komisijom u zajedničkom interesu.
Detaljnije informacije biće razmatrane u okviru predstojećih konsultacija.
Biznis Kurir