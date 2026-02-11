Slušaj vest

Iz resornog ministarstva je saopšteno da je država obezbedila stabilne uslove za rad stočara, u uslovima izraženih poremećaja na regionalnom i evropskom tržištu.

Za proizvodnju mleka država obezbeđuje premiju od 19 dinara po litru mleka predatog registrovanim mlekarama, kao i podsticaj od 55.000 dinara po grlu mlečne krave. Posebna mera podrške odnosi se na obnavljanje stočnog fonda, kroz podsticaj od 100.000 dinara po junici, sa ciljem dugoročnog jačanja proizvodnje i povećanja produktivnosti. Pored toga, stočarima su dostupne i investicione mere za izgradnju i opremanje farmi, nabavku opreme za mužu i hlađenje mleka, kao i povoljne kreditne linije sa subvencionisanim kamatnim stopama.

Posebno naglašavamo da podaci nadležnih institucija pokazuju da je uvoz mleka i mlečnih proizvoda tokom 2025. godine iznosio oko 41.300 tona, što predstavlja smanjenje od približno 29 odsto u odnosu na 2024. godinu. Pozitivan trend nastavljen je i početkom ove godine, jer je u januaru 2026. godine zabeležen manji uvoz mleka i mlečnih proizvoda nego u januaru 2025. godine, što ukazuje na postepenu stabilizaciju tržišta i bolju poziciju domaće proizvodnje.

Tržište mleka se trenutno nalazi u složenoj situaciji ne samo u Srbiji, već i u svim zemljama u okruženju, kao i širom Evrope. Pad otkupnih cena, viškovi mleka na pojedinim tržištima i rast troškova proizvodnje predstavljaju zajednički izazov za proizvođače u većini država.

U takvim okolnostima, Srbija spada među zemlje koje obezbeđuju jedan od najviših nivoa direktne podrške proizvođačima mleka, kako po litru proizvedenog mleka, tako i po grlu, što je jasan i kontinuiran signal državne podrške stočarskom sektoru.

Posebno treba imati u vidu da je biljna proizvodnja u Srbiji prošla kroz nekoliko sušnih godina, što je direktno uticalo na prinose i cenu stočne hrane, a samim tim i na troškove proizvodnje mleka. Uprkos tim izazovima, država je nastavila da izdvaja značajna sredstva za stočarstvo kako bi održala kontinuitet podrške.

Republika Srbija ostaje opredeljena za dijalog sa proizvođačima i nastaviće da prati stanje na tržištu i prilagođava mere realnim uslovima. Istovremeno, upućujemo apel svim učesnicima u lancu proizvodnje i prerade, kao i široj javnosti, da se aktuelna situacija ne zloupotrebljava u političke svrhe, već da se kroz odgovoran pristup, činjenice i međusobno razumevanje zajednički radi na očuvanju domaće proizvodnje mleka i dugoročnoj stabilnosti stočarstva u Srbiji.