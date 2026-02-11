Slušaj vest

Dodao je da imaju neke važne planove, kao i da se nada njihovom ponovnom susretu u Beogradu.

- Zanimljiv i srdačan susret sa MMA borcem i svetskim šampionom Islamom Mahačevim. Razgovarali smo o važnosti sporta, treninzima, motivaciji, upornosti i posvećenosti da bi se postao vrhunski sportista i svetski šampion - napisao je Mali na svom Instagram nalogu.

- Imao sam zadovoljstvo i da od našeg gosta dobijem šorts sa autogramom, na čemu sam mu posebno zahvalan - dodao je.

MMA borac Mahačev doputovao je u Beograd kao promoter predstojećeg MMA spektakla "Brave" u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizSrbija u svetskm vrhu u borbi protiv pranja novca, rame uz rame sa Švajcarskom! Ministar Mali: Samo 13 zemalja postiglo ovakve rezultate
Siniša Mali
InfoBizGITEX Serbia 2027 naredne godine u Beogradu! Ministar Mali: Biće to najveći tehnološki događaj ikada održan u našoj zemlji
siniša mali dubai samit vlada
PolitikaSRDAČAN SUSRET! MINISTAR MALI SA ŠEIKOM MUHAMEDOM BIN ZAJEDOM AL NAHJANOM: "Jedan od najvažnijih lidera današnjice i iskreni prijatelj našeg naroda" (VIDEO)
Siniša Mali
InfoBizButan potvrdio učešće na Ekspu: Do sada već 135 zemalja stiže na izložbu u Beograd
Siniša Mali Butan