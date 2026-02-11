Slušaj vest

Dodao je da imaju neke važne planove, kao i da se nada njihovom ponovnom susretu u Beogradu.

- Zanimljiv i srdačan susret sa MMA borcem i svetskim šampionom Islamom Mahačevim. Razgovarali smo o važnosti sporta, treninzima, motivaciji, upornosti i posvećenosti da bi se postao vrhunski sportista i svetski šampion - napisao je Mali na svom Instagram nalogu.

- Imao sam zadovoljstvo i da od našeg gosta dobijem šorts sa autogramom, na čemu sam mu posebno zahvalan - dodao je.

MMA borac Mahačev doputovao je u Beograd kao promoter predstojećeg MMA spektakla "Brave" u dvorani "Aleksandar Nikolić".