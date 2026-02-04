Slušaj vest

- Butan bi bila 135. zemlja koja je potvrdila svoje učešće na predstojećem Ekspu u Beogradu. Velika stvar, ne samo da će to biti najveći događaj te godine u svetu, nego će to biti najveći specijalizovani Ekspo ikada, a mi ćemo, naravno, nastaviti i u danima, i u nedeljama koje dolaze, da radimo na još većem broju zemalja koje bi došle na taj, kažem, za nas najvažniji i najveći događaj - rekao je Mali.

Dodao je da je učešće Butana potvrdio predsednik vlade te države sa kojim je imao sastanak i ukazao da je tokom učešća na samitu u Dubaiju učešće na Ekspu 2027 potvrdila i Republika Bocvana.

Takođe, naveo je da se tokom samita u Dubaju sastao i sa tamošnjim ministrom privrede i turizma grada Dubaija Helal Said Al Mari, a koji je i osnivač GITEX-a i sa njim potvrdio dolazak jednog od najvećih tehnoloških sajmova na Ekspo 2027 u Beogradu.

- Za nas je veoma važno što je on takođe i predsednik Svetskog trgovinskog centra, koji je osnivač GITEX-a. A GITEX je, kao što znate, jedan od najvećih događaja u oblasti tehnologije i visokih tehnologija u svetu. Mi smo prošle godine potpisali sporazum sa GITEX-om i oni će od 2027. godine svoje svetske događaje, koji su, kažem, jedni od najvećih na svetu, gde imate preko 200.000 učesnika, preko 6.000 najvažnijih i najvećih tehnoloških kompanija na svetu, od 2027. godine organizovati i u Beogradu. Dakle, od 2027. pa nadalje, GITEX je u Beogradu - kazao je Mali.

Ministar je naglasio da se u Dubaiju sastao i sa šejkom i predsednik UAE Muhamedom Bin Zajedom Al Nahjanom i istakao da odnosi između dve zemlje nikada nisu bili bolji.

- Imamo strateško partnerstvo u velikom broju oblasti i mi ćemo na takav način nastaviti da gajimo to prijateljstvo”, rekao je Mali.

U Dubaiju je u toku Svetski samit vlada (World Government Summit – WGS) na kojem učestvuje i premijer Srbije prof. dr Đuro Macut.

Samit se održava do četvrtka, 5. februara, pod sloganom "Oblikovanje budućih vlada". Macut će govoriti na glavnoj sesiji "Šta jednu državu čini uspešnom danas?", kao i na panelu "Budućnost mobilnosti", a planirani su i brojni bilateralni sastanci sa zvaničnicima drugih zemalja.