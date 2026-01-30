Slušaj vest

Iako Beograd i dalje ima vodeću ulogu na tržištu nekretnina, sve više se u prvi plan probijaju i manji gradovi, a naročito jedna beogradska opština koja beleži snažan rast interesovanja investitora.

Stručnjak za nekretnine Dušan Mirkulovski govorio je o aktuelnim trendovima na tržištu nekretnine i otkrio koje lokacije u Srbiji nude najbolji potencijal za ulaganje i očuvanje vrednosti kapitala.

Foto: MONDO/Matija Popović

Koji deo Beograda najbolje čuva vrednost

Na pitanje koja beogradska lokacija najuspešnije odoleva tržišnim oscilacijama, sagovornik je izdvojio jednu opštinu.

- Skoro da ne postoji deo grada koji ne podleže trendovima, ali ako postoji ‘biser Beograda’, to je svakako Stari grad. Iako je Savski venac postao popularan poslednjih godina, Stari grad je zadržao duh i vrednost koju mnogi Beograđani ne žele da menjaju - naveo je.

Stručnjak se osvrnuo i na tržište van prestonice, kao i na turističke centre. Među njima je posebno naglasio Zlatibor, koji je od 2020. godine doživeo snažan rast, kako po cenama kvadrata, tako i po obimu nove gradnje.

- Ko je uspeo da na Zlatiboru uloži u pravo vreme, dobro je prošao. Tamo su cene i potražnja značajno porasle, posebno tokom i nakon pandemije - objašnjava Dušan Mirkulovski.

Kao zanimljiv primer naveo je i period ekonomske krize 2008. godine, kada su cene nekretnina u pojedinim prestižnijim delovima Beograda, poput Vračara, beležile pad, dok su pristupačnije lokacije, kao što su Altina i Borča, zabeležile rast.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- U krizama uvek prvo gubi luksuz. Tamo gde ljudi realno žive, ti delovi grada opstaju - zaključio je sagovornik.

Mirkulovski ističe da, iako Beograd i dalje predstavlja centralnu tačku tržišta nekretnina, sve veći značaj dobijaju manje sredine i cenovno dostupnije lokacije, dok se Stari grad i Surčin u ovom trenutku izdvajaju kao najatraktivnije beogradske zone za investiranje.

Expo 2027 lansirao Surčin

Potražnja za nekretninama u Surčinu raste zahvaljujući Međunarodnoj specijalizovanoj izložbi EXPO 2027, a investitori se takmiče za zemljište. Prema ocenama stručnjaka, Surčin se trenutno izdvaja kao jedna od najrazumnijih investicionih destinacija za one koji ciljaju rast vrednosti u naredne dve do tri godine.

- Ako sada kupite nekretninu u Surčinu, za par godina sigurno ćete videti ozbiljan rast - rekao je Mirkulovski.

Kompleks koji se gradi u Surčinu iz dana u dan je sve impozantniji. Svakog dana na gradilištu radi oko 4.000 radnika, nema kašnjenja, a sve na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope funkcioniše kao švajcarski sat.

EXPO gradilište u Surčinu Foto: Nemanja Nikolić

Kompleks će činiti 1.500 stanova, prostiraće se na 160.000 kvadratnih metara i moći će da smesti 3.500 stanara. Po završetku izložbe EXPO 2027, jedan deo stanova biće dodeljen onima kojima je to potrebno, dok će se deo prodavati po povoljnim tržišnim cenama.

Sam kompleks imaće 10.000 parking mesta, a do kompleksa će voziti sedam novih linija gradskog prevoza. U železničku prugu i stanicu koja će biti uz sam Nacionalni stadion EXPO će praktično biti povezan sa svim krajevima Beograda.

Plan je da stanovi budu kompletno završeni, opremljeni nameštajem i belom tehnikom do polovine oktobra 2026. godine kada će biti završena i putna infrastruktura.

