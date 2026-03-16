Žena iz Štutgarta nasledila je sa sestrom nekretnine, hartije od vrednosti i drugu skupocenu imovinu, ali uprkos tome, obratila se sudu da bi dobila socijalnu pomoć.

Iz suda su odgovorili da svako ko ima značajnu imovinu koja se može prodati ne može da aplicira za pomoć.

Tužiteljka je rođena 1962. godine i živela je sa ćerkom u stambenoj zgradi koja je pripadala njenim roditeljima.

Ona i njena sestra nasledile su stanove u zgradi tržišne vrednosti od 627.000 i 340.000 evra. Takođe je posedovala stan, koji je prodala sa sestrom za 225.000 evra, još jedan stan, hartije od vrednosti vredne približno 92.000 evra, i lične stvari poput slika, nameštaja, novčića i automobila.

Uprkos tome, samozaposlena instruktorka fitnesa podnela je zahtev za pomoć.

Centar za zapošljavanje je odbio njen zahtev jer su ona i njena sestra bile naslednice značajne imovine. Zato je žena pokrenula pravni postupak.

Sud je utvrdio da njena imovina, nakon podele nasledstva sa sestrom, vredi preko 642.000 evra! Žena je, između ostalog, tvrdila da u početku nije imala slobodan pristup nasledstvu i da je nekretninama potrebno renoviranje. Međutim, ona je već prodala jedan od stanova za 112.500 evra, što znači da je imala pri ruci lako dostupan novac.

​​Centar za zapošljavanje je ženi ponudio kredit, ali je ona insistirala na bespovratnoj pomoći. Iz suda su odgovorili da ako se imovina može prodati, opcija je samo kredit, a ne grant.