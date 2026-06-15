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U sredu, 17. juna, počinje isplata regresa za gotovo 90.000 zaposlenih u školama, fakultetima i institutima, saopštilo je Ministarstvo nauke, obrazovanja i mladih Hrvatske. Regres za korišćenje godišnjeg odmora iznosi 300 evra i isplaćuje se zaposlenima u javnim službama u skladu sa Temeljnim kolektivnim ugovorom.

Pravo na regres imaju zaposleni u javnim službama koji u tekućoj godini koriste bar srazmerni deo godišnjeg odmora, bez obzira na to da li rade puno ili nepuno radno vreme. Zaposlenima koji se naknadno zaposle ili u vreme isplate nisu na poslu zbog dužeg bolovanja, porodiljskog ili roditeljskog odsustva i sličnih razloga, regres se isplaćuje najkasnije sedam dana pre početka korišćenja godišnjeg odmora.

Najveći deo isplate odnosi se na zaposlene u školskim ustanovama. Regres će dobiti 69.076 zaposlenih u školama, za šta je obezbeđeno oko 20,7 miliona evra. U sistemu visokog obrazovanja regres će biti isplaćen za 15.543 zaposlenih, u ukupnom iznosu većem od 4,6 miliona evra.

U sistemu nauke pravo na regres ostvaruje 2.596 zaposlenih, a ukupan iznos isplate za njih iznosi 778.800 evra.

Ukupno će regres biti isplaćen za gotovo 90.000 zaposlenih u obrazovanju i nauci.