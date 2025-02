Podsetimo, protokol koji su sindikati zdravstva potpisali 3. februara s ministrom zdravlja Zoranom Lončarom predviđa i veći koeficijenti za medicinske sestre koje rade na intenzivnoj nezi, majstore sa četvrtim stepenom stručne spreme i saradnike u zdravstvu poput psihologa, defektologa i socijalnih radnika, čime će se njihove zarade uvećati i do 15 odsto.

- Prema našem proračunu, to će medicinskim sestrama sa srednjom stručnom spremom povećati platu za oko 6.000 dinara, a sestrama s višom školom za 6.382 dinara. S obzirom na to da one rade i noću i nedeljom i praznikom, efekat povećanja koeficijenta biće od 9.000 dinara pa naviše. To je povećanje koje je u ovom trenutku bilo moguće, imajući u vidu da su imale i redovno povećanje plata od osam odsto od 1. januara. Kumulativno gledano, imaće oko prosečne plate u Srbiji, koja je oko 1.000 evra - kaže Mrkić.