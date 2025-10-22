Slušaj vest

Rad na benzinskoj pumpi deluje jednostavno, natoči gorivo, naplati, nasmej se mušteriji. Ali stvarnost je, prema svedočenju onih koji su taj posao radili, daleko od lagodne. To je fizički težak posao, uz konstantan stres, lošu organizaciju i male plate.

Na forumu Redit, jedan korisnik postavio je pitanje koje je izazvalo lavinu komentara:

"Kako je raditi na benzinskoj stanici? Kakvi su uslovi, plate, ima li bakšiša i da li je tačno da radnik plaća gorivo ako neko pobegne bez plaćanja?"

Ubrzo se javio muškarac koji je radio na dve pumpe u Hrvatskoj, i otvorio dušu.

"Smene menjaš kao čarape, zovu te i na slobodan dan"

"Vremenom je postajalo sve gore. Raspored se menjao svakog dana, danas druga, sutra noćna, prekosutra prva. Dobiješ slobodan dan, a uveče te zovu da dođeš jer nema ko da radi", ispričao je bivši radnik.

Kaže da su problemi sa odmorima bili posebna muka. Godišnji si mogao da koristiš samo u strogo određenom periodu, a dešavalo se da te pozovu da se vratiš jer "nema ljudi".

"Na auto-putu nas je dvoje radilo posao koji bi u gradu radilo troje ili četvoro. Bukvalno nemaš vremena ni da pojedeš nešto", dodao je.

"Plata 1.200 evra, ali ne vredi tog živaca"

Što se tiče zarade, kaže da su plate bile između 1.000 i 1.200 evra, uz sezonske bonuse.

"Na papiru to zvuči dobro, ali za količinu posla i odgovornost koju imaš, to je premalo", objašnjava.

Pre uvođenja evra, radnici su mogli da zarade i nešto bakšiša, ali danas su, kaže, "srećni ako dan završe sa pet evra".

"Bekstvo bez plaćanja? Ne smeš ni da prijaviš ako neko uđe u WC!"

Posebna tema među radnicima su takozvana "bekstva", kada mušterije natoče gorivo i pobegnu bez plaćanja.

"Zvanično, sve se mora prijaviti. Nezvanično, ako niko iz auta nije ušao u pumpu, možeš da prijaviš. Ali ako je neko, recimo, otišao do toaleta, to se smatra tvojom greškom i taj iznos skidaju s tvoje plate", ispričao je.

Dodaje da je u jednoj od pumpi situacija bolja jer imaju pravilo da tuže vozače čak i za male iznose.

"Auto se zapalio, ja gasim, oni pitaju da li sam potrošio previše aparata!"

Jednom mu se, kaže, zapalio automobil dok je mušterija točila gorivo.

"Požar sam odmah ugasio, trebalo je dva-tri aparata, ali sve smo spasli. Umesto da me pohvale, šef me pitao da li je stvarno moralo da se potroši toliko aparata, jer svako košta!", navodi ogorčeno.

"Radiš sve, i prodaješ i čistiš"

U komentarima se javio i korisnik koji kaže da njegov komšija radi u jednoj od pumpi i da je posao tamo mirniji.

"Radi dve smene, od 6 do 22 sata. Nije teško, ali moraš da budeš i prodavac i čistač. Ipak, tamo ih u smeni ima troje, što mnogo znači."

Rad na pumpi deluje jednostavno, ali iza kase i pištolja za gorivo stoji ogroman pritisak, malo sna i još manje zahvalnosti.