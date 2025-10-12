Slušaj vest

Iako je tržište rada izuzetno zahtevno i rast zarada generalno usporen, postoji jasan izuzetak: radnici koji poseduju specifične i tražene veštine mogu da očekuju značajno veće ponude.

Prema Vodiču za plate za 2026. godinu, koji je objavila kompanija Robert Half na osnovu ankete sprovedene među gotovo 2.000 radnika i 2.200 menadžera za zapošljavanje u SAD, čak 84 odsto poslodavaca planira da ponudi više zarade kandidatima sa specijalizovanim znanjima.

Najtraženije veštine i procenjeni očekivani porast plata su: Veštačka inteligencija i mašinsko učenje: +4,1 odsto

Javno računovodstvo, porezi, revizija i osiguranje: +3,7 odsto

Strategija sadržaja, digitalni projekti i marketing analitika: +3,3 odsto

Korisnička podrška i administracija u zdravstvu: +3,0 odsto

Pravno upravljanje ugovorima: +2,7 odsto

Kompenzacije i beneficije: +2,4 odsto

Mišel Rajsdorf, direktorka u kompaniji Robert Half, posebno ističe vrednost stručnjaka za AI:

– Kompanije žele da iskoriste veštačku inteligenciju kako bi transformisale radna mesta. Pošto je to nova i brzo rastuća tehnologija, kandidati sa ovim znanjima bukvalno bivaju ‘preoteti’ odmah nakon što diplomiraju ili savladaju te veštine – ističe Rajsford.

Ona savetuje zaposlenima da istraže mogućnosti za usvajanje novih AI veština unutar svojih firmi, ali i da koriste resurse poput lokalnih biblioteka, univerziteta ili tehnoloških bootcamp programa kako bi bili u toku sa dešavanjima u ovoj oblasti.

Plate nisu jedina prednost: Firme nude sve više beneficija

Bez obzira na izazove na tržištu rada, čak 74 odsto poslodavaca izražava zabrinutost da neće moći da ispuni očekivanja kandidata, naročito onih sa retkim i traženim veštinama. Zbog toga firme sve više nude dodatne beneficije, a polovina menadžera smatra da će to biti ključna strategija za privlačenje talenata u 2026. godini.

– Ako imate tražene veštine, prilike su pred vama i dalje imate pregovaračku moć kada je ukupna kompenzacija u pitanju – navodi Rajsdorf.

Zaposleni najviše cene finansijske podsticaje (bonuse, otplatu studentskih kredita) i balans između posla i privatnog života (rad na daljinu, fleksibilno radno vreme). Ipak, neki su spremni da se odreknu rada od kuće za veću zaradu: 66 odsto ispitanika bi pristalo na puno radno vreme u kancelariji, ali bi većina (60 odsto) za to tražila bar 10 odsto veću platu.

Ključ uspešnog pregovaranja

Iako 88 odsto kandidata veruje da su samouvereni u pregovorima za novi posao, mnogima nedostaje znanje o tome šta sve mogu da traže. Rajsdorf naglašava da su pregovarački elementi raznovrsni i uključuju: plaćeno odsustvo, akcije kompanije, pa čak i bonus dobrodošlice.

Pre započinjanja pregovora, ključno je istražiti konkurentnu platu za datu poziciju, iskustvo, lokaciju i industriju, kao i dodatne beneficije koje nude druge kompanije.

– Sve je pregovarljivo, dokle god imate informacije i profesionalno ih izložite – objašnjava ona.

Zbog toga savetuje da se pregovaranje unapred uvežba: osmislite svoj zahtev, razloge koji ga podržavaju i izložite ih jasno.

– Probajte razgovor pred ogledalom ili sa prijateljem. Nakon petog puta, osećaćete se kao da vodite sasvim prirodan i opušten razgovor – zaključuje Rajsdorf.