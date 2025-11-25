Slušaj vest

Udruženje banka Srbije saopštilo je danas da će sve poslovne banke, u saradnji s Narodnom bankom Srbije, obustaviti promet sa NIS AD ukoliko kompanija do predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje, sa ciljem da građanima i privredi omoguće nesmetano funkcionisanje svih bankarskih usluga i obavljanje platnog prometa.

"U vezi sa najavama mogućeg uvođenja takozvanih sekundarnih sankcija Sjedinjenih Američkih Država Srbiji, zbog poslovanja Naftne industrije Srbije, ističemo da su banke u Srbiji apsolutno posvećene očuvanju stabilnosti finansijskog sistema zemlje, kao i da domaći bankarski sektor ostaje snažan, stabilan i visoko likvidan i u uslovima pojačane neizvesnosti", navedeno je u saopštenju.

U UBS kažu da će zajednički prioritet svih banaka u Srbiji ostati usmeren na očuvanje finansijske stabilnosti sistema, uz punu usklađenost sa odlukama regulatora.

