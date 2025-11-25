Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraćanjem javnosti iz zgrade Predsedništva upozorio je da se Srbija suočava sa ozbiljnim rizicima po energetsku bezbednost, snabdevanje tržišta gorivom i stabilnost finansijskog sistema, ukoliko američki OFAC ne odobri operativnu licencu za nastavak rada rafinerije NIS-a.

Prema njegovim rečima, rafinerija je već prešla u režim minimalnog rada:

- Želimo da vas obavestimo da rafinerija NIS se nalazi u procesu takozvane tople cirkulacije. To znači da imamo još 4 dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije ukoliko ne dođe do odobravanja licence od strane američkog OFACA.

S obzirom na Dan zahvalnosti u SAD, odluka može kasniti, a posledice bi bile ozbiljne:

- Trebaće 14 dana da se ponovo pokrene, ali svakako je to više od toga. Računajte 20 ili više dana. To znači da rafinerija ne bi radila do Nove godine i posle toga - rekao je on.

Predsednik je dodao da sankcije pogađaju našu zemlju, dubinski i strateški.

- Potpisali smo svaki zahtev ruskih prijatelja, i naša zemlja je sada u teškoj situaciji.

Foto: Marko Karović

Vučić je naglasio da bi eventualno odbijanje licence dovelo do tzv. sekundarnih sankcija koje bi mogle da pogode bankarski sektor:

- Narodna banka je dobila upozorenje da može postati predmet sankcija. Mi time stavljamo u opasnost i naše poslovne banke i našu centralnu banku. To znači da može doći do potpune obustave platnog prometa, kartica, izdavanja kredita...

Naveo je da za sada postoje usmene garancije da takve mere neće uslediti pre odluke o licenci.

Predsednik je skrenuo pažnju da bi gašenje rafinerije direktno pogodilo snabdevanje dizelom, benzinom i mazutom, čime bi poskupela logistika i rastao inflatorni pritisak:

- Ako morate da uvozite dizel i benzin, u tom slučaju troškovi transporta rastu, i to povećava inflaciju i donosi nove probleme. To bi ugrozilo i povlašćenu cenu za poljoprivrednike za gorivo. Ne moram da govorim kakve bi to posledice imalo po celu ekonomiju Republike Srbije - naglasio je predsednik.

On kaže da je NIS već krenuo da troši operativne rezerve, i da će najveći deo potrošiti između 29. novembra i 1. decembra.

Foto: Marko Karović

- Ako ne dobijemo licencu od Amerikanaca, dozvolu da JANAF-u potekne nafta, ostaće rezerve od 50000 tona benzina. To je za njihovu maloprodajnu mrežu dovoljno do 27. decembra. E tada, bez obzira na planirani uvoz naša je procena da će nedostajati 50000 tona dizela. I mi smo spremni kao država odmah da uđemo u to. Mi imamo 184000 tona, tri puta više nego što su rezerve NIS-a. I odmah ćemo staviti to svim veletrgovcima na raspolaganje. Pričali smo sa OMV, Molom, Ekom... Želimo da svi mali trgovci, u svakom selu i naselju mogli da snabdeju svoje pumpe. Ne smemo ugroziti ravnomeran razvoj zemlje. Naše rezerve su velike, i imamo 185000 dizela. Imamo 19000 tona benzina. On se troši mnogo manje u ukupnoj potrošnji. 82 odsto potrošnje u Srbiji je dizel, a 18 odsto benzin. Mazuta imamo dovoljno za godinu dana rada - istakao je predsednik.

Najavio je i dodatne nabavke:

- Naručili smo 5.300 tona evrodizela, i ugovoreno je 38.000 tona benzina.

Vučić smatra da sankcije nisu pravno utemeljene i da su rezultat političkog pritiska. Podsetio je na privatizaciju NIS-a 2008:

- Mi smo 2008. godine, u roku od tri meseca, imali kupoprodajni ugovor između Srbije i Gasproma, gde su oni postali vlasnici većinskog udela u NIS-u. Imali smo oko 45 odsto, ali jednom od najpokvarenijih i glupih ideja, mi smo se odrekli 13 odsto da bi se tadašnje vlasti nekome dodvorile pred izbore. Po zakonima međunarodnim i domaćim mi nemamo pravo uvida u svaki ugovor, zato što je naš udeo manji od 33 odsto. Neko je namerno mogućnost kontrole i stvarne supervizije sklonio od nas - kazao je on.

Foto: Marko Karović

Ono što je danas problem u mreži za ravnomerni razvoj to što je broj pumpi smanjen na 327.

- To je značajno smanjenje, i to je bio problem u funkcionisanju u mnogim selima. Nema sumnje da je bila izvršena velika modernizacija, podsećam da je rafinerija bila bombardovana 1999. godine. Kada su Rusi ušli oni su uveli modernu tehnologiju i sve. Druga je stvar da li je uziman kredit pa isplaćivano to. Dakle, napravili su moderniju kompaniju, i u međuvremenu su iscrpljeni svi resursi nafte u Srbiji, mi danas imamo minimalne izvore - rekao je predsednik.

Takođe je napomenuo da je Srbija čak 4 puta imala pravo preče kupovine.

- Mi razumemo rusku stranu, hteli su da se prilagode sankcijama, i da nastave da rade. Svaki put smo imali pravo preče kupovine, i u februaru 2025, i u maju i u septembru. I 2022. godine. Četiri puta smo imali pravo preče kupovine, a mi nijednom to nismo uradili. Pustili smo Ruse da prodaju Rusima. Želeli smo da pokažemo poštovanje prema ruskoj strani, pošto ne smatramo da su sankcije fer element u međunarodnoj trgovini. I mislim da bi svaki pošten čovek na čelu države to učinio - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da je Srbija u prethodnom periodu učinila sve kako bi podržala ruskog investitora, stabilizovala odnose i izbegla eskalaciju poslovnih problema koji mogu ugroziti energetski sektor i širu ekonomiju.

- Svako pismo upućeno OFAC-u potpisali smo i mi. Nisu nas baš mnogo pitali šta da napišu, svako smo potpisali! Svaki put smo sve potpisali, i poslednje pismo upućeno OFAC-u. OFAC-u to nije dovoljno. Tražili su dodatne garancije od države Srbije, i ja sam ih pružio u posebnom pismu, koje se tiču poštovanja sankcija.

Foto: Marko Karović

Naglasio je i da je potrebno vreme kako bi ruska strana mogla da sprovede razgovore sa potencijalnim partnerima:

- Mi moramo dati određeni period prijateljima iz Emirata i Mađarske koje razgovaraju sa Rusima. Mi znamo samo deo onoga sa kim ruska strana pregovara. Moja je ideja da damo određeno vreme ruskoj strani. Tek 9. oktobra su uvedene operativne sankcije, a dve nedelje smo formalno obavešteni da se traži promena strukture vlasništva.

U ekonomskom smislu, Vučić je izneo jasan plan šta države očekuje u slučaju da se brzo ne pronađe novi investitor:

- Moj predlog je da damo još 50 dana vremena, da se pronađe novi investitor, odnosno kupac za NIS. Želimo svaki uspeh Rusima u tome. Ne mešamo se u izbor, voleli bismo da su nama prvo ponudili. Nemamo problem sa time, pravo je vlasnika da upravlja svojim kapitalom.

U slučaju neuspeha pregovora, prema njegovim rečima, slede dalje mere:

- Posle toga mi nećemo više imati nikakvu mogućnost, nestaće nam zemlja. Mi posle toga moramo, ako ne dođe do stvaranja kupoprodajnog ugovora, ni tada nećemo odmah nacionalizovati, već ćemo uvesti svoju upravu i ponuditi najveću moguću cenu i platiti je Rusima.

Pozvao je Amerikance da prihvate, i ističe da je dao reč, i dodaje da se nada da će sankcije biti jednom ukinute.

- Ako ste dali ruskom bankarskom sektoru da finansira nuklearne elektrane preko OFAC-a, a nama ne date licencu, onda samo razmislite da li ste fer prema Srbiji - rekao je Vučić.

Kaže da je rešenje za sve sankcije, uključujući i sekundarne, da nam Amerikanci daju operativnu licencu.

- Sve naše banke ako ne dobijemo operativnu licencu od sledećeg ponedeljka neće raditi. Ja sada mislim da su šance, i posle ovog poziva, barem 50-50 da je dobijemo. I ne molim ih zbog sebe, već zbog naroda i građana Srbije. Ima tu mnogo više problema, nije to plaćanje na pumpama samo. Kako ćete da plaćate plate. Problemi uvek dolaze jedan za drugim, čekam da vidim šta će biti treći. Gas, ili šta? I nije ova mala zemlja zaslužila da ona plaća najvišu cenu nečijih sukoba - istakao je predsednik.