- Dobili smo upozorenje da kao entitet koji sarađuje sa poslovnim entitetom koji je pod sankcijama. To za nas jeste ozbiljno upozorenje - rekla je Tabaković na predstavljanju izveštaja o inflaciji.

Prema njenim rečima, upozorenje je stiglo u vreme dok je deo administracije američkog OFAK-a bio u svojoj blokadi rada, stoga, NBS na upite nije dobila i precizno objašnjenje šta bi sve te sekundarne sankcije obuhvatile.

- Nismo mogli da dobijemo preciznije objašnjenje, ali ozbiljno shvatamo to upozorenje. Nadam se da ih neće biti jer bi to značilo blokadu svih plaćanja - navela je ona.

Biznis Kurir/Blic

